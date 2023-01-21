Meral Akşener, Diyarbakır'da atılan sloganlara kayıtsız kalamadı: Maalesef beceremiyorum o işleri

Partisinin 2'nci olağan kongresine katılmak üzere geldiği Diyarbakır'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, büyük coşkuyla karşılandı. Akşener, kongreye katılanların "Dik dur eğilme Diyarbakır seninle" sloganlarına "Maalesef beceremiyorum o işleri" diye karşılık verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 2'nci olağan kongresine katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da partililere seslendi. Havalimanında partililerin karşıladığı Akşener, sonra kongrenin yapıldığı Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçti.

"İSTESENİZ DE EĞİLEMİYORUM"

Akşener, "Cesurlar hareketinin önderi, dik dur eğilme Diyarbakır seninle, Diyarbakır seni çağırıyor, gençliğin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye geçen Akşener, Diyarbakırlılara sesleneceği sırada salondan "Dik dur eğilme Diyarbakır seninle" sloganları yükseldi. Bu sloganlara kayıtsız kalamayan Akşener "İsteseniz de eğilemiyorum maalesef beceremiyorum o işleri" dedi.