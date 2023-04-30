Meral Akşener'den seçim açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'da düzenlediği gezi sırasında açıklamalarda bulundu. Akşener, iktidarın 14 Mayıs'ı bir savaş olarak gördüğünü belirterek, seçimleri kazanmaları halinde 'işgalci' olarak nitelendirildiklerini söyledi. Ayrıca, erkek erkeğe evlilik ve hayvanlarla evlilik gibi iddiaların gerçek olmadığını belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " 14 Mayıs'ta seçimi kazanırsak, işgalciymişiz. Hadi oradan be. Kendinize gelin, kendinize. Bunlar, kafayı yemiş" dedi.

Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği geziye Isparta'da devam etti. Uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen Akşener'i, burada partililer karşıladı. Konvoy eşliğinde Mimar Sinan Camisi önüne gelen Akşener, halka hitap etti.

"14 Mayıs akşamı sizin iradeniz, millet irademiz bizi seçerse; bizler şampanya ile kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye varacakmış. Benim yaşımdakiler bilir. Hazreti Adem, kıssasını hatırlayanınız var mı? Elbette, var. Sen biliyorsun, ben biliyorum. Nedir, özelliği? Haramdan uzak durmak, kul hakkından uzak durmak. Harama el uzattığın zaman cennetten kovuluyorsun, ahmak. ve sen, sizler gencecik çocukların hakkını yediniz. Sizler bu çocukların geleceğini çaldınız. Sizler tarımla uğraşan insanlarımızın emeğini çaldınız. Isparta'ya, Ispartalıya vermek yerine Kanadalı çiftçiyi, Sırbistan'ı, Amerikan çiftçisini zengin ettiniz, zengin" diye konuştu. Akşener, 14 Mayıs'ta iktidarın değişimi ile Isparta'nın hak ettiği hizmetleri alacağının sözünü verip, konuşmasını tamamladı.