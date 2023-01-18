Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçim çağrısına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şimdiye kadarki en güçlü 14 Mayıs mesajını vererek, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek" dedi.

AKŞENER'DE "MAYISLAR BİZİMDİR" PAYLAŞIMI

Bu sözler Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta gerçekleşeceğine yönelik yorumlanırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Akşener, "Mayıslar bizimdir" ifadelerini kullandı.