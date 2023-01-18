Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçim çağrısına ilk yorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında "Milletimiz 14 Mayıs'ta 6'lı masaya 'Yeter' diyecek" ifadelerini kullanmasının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Mayıslar bizimdir" paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şimdiye kadarki en güçlü 14 Mayıs mesajını vererek, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek" dedi.
AKŞENER'DE "MAYISLAR BİZİMDİR" PAYLAŞIMI
Bu sözler Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta gerçekleşeceğine yönelik yorumlanırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Akşener, "Mayıslar bizimdir" ifadelerini kullandı.
Sizce 6'lı Masa'nın adayı kim olacak? @kilicdarogluk | @ekrem_imamoglu | @mansuryavas06 | @alibabacan— Haberler.com (@Haberler) January 13, 2023