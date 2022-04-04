Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nun neden A takımından çıkarıldığı anlattı: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık

İyi Parti'de önce grup başkanvekilliğinden, sonra parti sözcülüğünden alınan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun son olarak da Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine son verilmişti. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözüne tepki göstermesiyle gündem olan Ağıralioğlu, görevden alınmasıyla ilgili İsmail Saymaz'a konuştu ve görev değişikliklerinden haberinin olmadığını söyleyerek "Bu çok rencide edici bir şey. Usulü, karardan daha rencide edici. Ya habersiz yapılır mı?" dedi.

AKŞENER'DEN YAVUZ AĞIRALİOĞLU AÇIKLAMASI

TV100 ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olarak canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili de konuştu.

"YENİ BİR BAKIŞ AÇISI GETİRMEYE ÇALIŞTIK"

Açıklamalarında Akşener, "Partimdeki meseleleri basın üzerinden konuşmadım hiç. Bir tanzim yaptık biz. O tanzimde şu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Ben bir buçuk yıldır partiye genç çalışıyorum. Ana teşkilatların tabii yaşı biraz daha farklı, gençler var, bu ikisini birleştirmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan Yavuz Bey'in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Bu görev için milletvekili olan arkadaşlarımızın vakti yok. Yerine gelen Rıdvan Uz arkadaşımız, gidecek ayda bir ailesini görmek için gelecek. Bizim sistemimizin içerisinde genel başkanların atamaları ile yapılıyor, başkanlık divanı. Buradaki tasarruf genel başkan üzerinden gidiyor" dedi.

"ARKADAŞIMIZ KAMUOYU İLE PAYLAŞMAYI TERCİH ETMİŞ"

Ağıralioğlu'nun İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalarla ilgili olarak ise Akşener, "Arkadaşımız kamuoyu ile paylaşmayı tercih etmiştir" yorumunda bulundu.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU NE DEMİŞTİ?

Görev değişikliklerinden haberinin olmadığını açıklayan Ağıralioğlu, İsmail Saymaz'a şu açıklamaları yapmıştı:

"Bana hiçbir şey söylenmedi. Hatta endişeye gerek olmadığı, ucu bana gelen radikal bir değişiklik olmayacağını duymuştum. Bir gerekçe de belirtilmedi. Olması lazım, evet. Bu çok rencide edici bir şey. Usulü, karardan daha rencide edici. Ya habersiz yapılır mı? Bazı siyasi aktörler genel başkanlarına yük olur. "Bunu kabul edemem" der. Ben öyle biri değilim. Partinin siyasi koordinatlarında yapılması gerekenleri diskura çevirebilecek bir yol arkadaşıyım. Geçimsiz değilim. Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. Dersiniz ki "Mecliste olmanızı istiyorum." Başım üstüne. "Ayrılmanı istiyorum." Başım üstüne. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener'in yol arkadaşı ve kurmayıyım." dedi.

BU HAFTA GÖRÜŞECEKLER

Saymaz'ın aktardığına göre İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Başkanlık Divanı'ndan alındıktan iki gün sonra, cumayı cumartesiye bağlayan gece sahura dakikalar kalmışken Genel Başkanı Meral Akşener'e Ramazan için kutlama mesajı göndermiş. Mesajında, yol arkadaşlığı ve kardeşlik hislerini vurgulamış ve hakkındaki kararı anlayamadığını ve tarif etmekte zorlandığını vurgulamış. Akşener bu mesaja hemen olumlu karşılık vermiş. Sonuç olarak Ağıralioğlu, bu hafta Akşener ile görüşmeyi bekliyor.

"NEYİ TAŞIYAMADINIZ?"

Ağıralioğlu, görüşmede Akşener'e diyeceklerini ise şöyle özetledi: "Diyeceğim ki varlığımdan mı, siyaset etme şeklimden mi ve hassasiyetlerimden mi... Neyi taşıyamadınız? Herkesin sığdığı Başkanlık Divanı'na Yavuz Ağıralioğlu niye sığamadı? Dört yıldır size, partimize ve arkadaşlarımıza hiç mahcubiyet yaşatmadım. Ağıralioğlu'nun kadro dışı bırakılması teşkilatımıza sorulsun. Bir kişi dese ki "Gitsin!" Mümkün değil! Bütün teşkilatın gardı düştü. Parti içinde mücadele etmem, delege hesabı yapmam, ilçeye adam vermem, kongrelere karışmam. Bu iradenizi nasıl anlamalıyım?"