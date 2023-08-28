Meral Akşener Bala'da cenazeye katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Bala ilçesinde bir cenazeye katıldı ve taziye evine gitti. Akşener'e Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural da eşlik etti.

Akşener, Ankara'da cenazeye katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Bala ilçesinde cenazeye katılıp, taziye evine gitti.

İYİ Parti lideri Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Coşkun'un ağabeyinin cenazesine katıldı. Bala ilçesi Yaylalıözü Mahallesi'ndeki cenazede Akşener'e, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural da eşlik etti. Taziye evinde vatandaşlar ile de bir araya gelen Akşener, Selçuk Coşkun ile ailesine başsağlığı dileklerini iletti.