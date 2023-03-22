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Merakla bekleniyordu! Binali Yıldırım, aday adaylık başvurusunu son dakika yaptı

Politika Haberleri

Merakla bekleniyordu! Binali Yıldırım, aday adaylık başvurusunu son dakika yaptı

AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular sona ererken AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dosyasını son dakika teslim ederek İzmir'den yeniden aday adayı oldu.

Ak Parti'de milletvekili aday adayları başvurularını tamamladı. En çok merak edilen isimlerden biri olan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan ise son dakika hamlesi geldi.

SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK

Binali Yıldırım, başvuru süresinin bitimine az bir zaman kala dosyasını teslim ederek yeniden İzmir'den aday adayı oldu. Yine 3 dönem kuralına takılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da İzmir'den tekrar başvuru yapmıştı. 3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Öte yandan, İzmir'den 202 ismin AK Parti'den aday adaylığı için başvuru yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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