Menteşe Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı Projesi Hibe Desteği Aldı

Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan 'İklim Değişikliği Eylem Planı' projesi Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 100 bin TL'ye kadar hibe desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında verilecek eğitimler ve yapılacak uygulamalar ile iklim değişikliğine karşı kent direncinin arttırılması hedefleniyor.

Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan 'İklim Değişikliği Eylem Planı' projesi Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 100 bin TL'ye kadar hibe desteği almaya hak kazandı. Hayata geçirilecek proje kapsamında verilecek eğitimler ve yapılacak uygulamalar ile iklim değişikliğine karşı kent direncinin arttırılması hedefleniyor.

Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan projenin içeriğinde yer alan eğitimler kapsamında; Menteşe Belediyesi personelinin yanı sıra derneklere, kooperatiflere, sivil toplum örgütlerine ve kamu kurumlarının personeline de alanında uzman eğitmenler tarafından iklim değişikliği ile ilgili sunum yapılacak.

Yenilenebilir enerji kaynakları, sulu peyzajdan kuru peyzaja geçiş, sürdürülebilirlik, Paris İklim Antlaşması ve yeşil mutabakat ana başlıklarında verilecek eğitimler sonrasında eğitimlere katılan paydaşlar ile iklim değişikliği eylem planı, kurumsal ölçekte alınacak önlemler, kentsel gelişim-uyumlu çevre, ulaşım, tarım, hayvancılık ve orman başlıklarında fikir alışverişinde bulunularak uygulama adımları için çalışılacak.