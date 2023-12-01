Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ten Dünya Engelliler Günü Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gümüş, özel bireylerin haklarının korunması ve fırsat eşitliğine sahip olmalarının önemine vurgu yaptı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Gümüş mesajında, özel bireylerin yaşamın her alanında etkin bir şekilde var olabilmesi adına pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Özel bireylerin ayrımcılığa uğramadan, fırsat eşitliğinden mahrum edilmeden haklarının korunması gerektiğini belirten Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Menteşe Belediyesi olarak özel bireylerimiz ve aileleri ile her zaman bir arada ve dayanışma içerisindeyiz. Onların hayatın içerisinde karşılaştıkları sorunları giderme noktasında sürekli fikir alışverişi yapıyoruz. İmkanlarımız dahilinde karşılaşılan sorunların çözülmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi için çeşitli projeler ve etkinlikler düzenliyoruz. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin Menteşemizde hiçbir engelle karşılaşmamaları için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm özel bireylerimize ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - MUĞLA