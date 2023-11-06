Menemen Belediyesi Ulukent'te Yeni Başkanlık ve İletişim Ofisi Açtı

Menemen Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı hizmet ulaştırmak adına Ulukent'te yeni Başkanlık ve İletişim Ofisi'ni hizmete soktu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği açılış töreninde, konuşmasını çok sayıda çocuğun sevgi çemberi içinde yapan Başkan Aydın Pehlivan, "Bu ofisimizle, yerel yönetimin şeffaflığını artırmayı, kıymetli hemşerilerimizle daha yakın olmayı ve bölgemizin sorunlarını, taleplerini daha hızlı çözmeyi amaçlamaktayız. Çünkü Menemenlilerimiz her şeyin en iyisine layık" dedi.

Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın 'çözüm odaklı belediyecilik' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Menemen Belediyesi, Ulukent'e yepyeni bir Başkanlık ve İletişim Ofisi açtı. Açılış törenine Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hikmet Kaya, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, Zafer Partisi İlçe Başkanı Gökhan Taş, geçmiş dönem belde belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Özellikle ilçenin yoğun bölgelerinden biri olan Uluket'te hizmete açılan ofiste görev alacak personel, vatandaşların talep ve önerilerini aldıktan sonra ilgili birime aktararak çözüm takibini yapacak.

Çözüm odaklı anlayış

Vatandaşların talebine daha hızlı ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada, yerel yönetimimizin daha da etkili ve erişilebilir hale gelmesini sağlayacak iletişim ofisimizin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyor olmanın gururunu ve sevincini yaşıyorum. Bu ofisimizle, yerel yönetimin şeffaflığını artırmayı, siz kıymetli hemşerilerimizle daha yakın olmayı ve bölgemizin sorunlarını, taleplerini daha hızlı çözmeyi amaçlamaktayız. Hiç şüphe yok ki sizlerin görüş ve önerileri ilçemizin daha yaşanabilir bir yer olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu açıdan iletişim ofisimizde; her türlü soru, öneri ve şikayetiniz için bir ekip hep hazır olacak. Bir nevi hizmeti vatandaşlarımızın ayağına getireceğiz" dedi.

Ulukent'e proje yağmuru

Menemen Belediyesinin Ulukent'te inşaatı süren ve kazandıracağı projelerden bahseden Pehlivan, "Türkiye'nin en büyük tematik çok köyü ile Ege Bölgesi'nin en büyük kütüphanesi Ulukentimizde tüm hızıyla yükseliyor. Önemli bir ihtiyacı karşılayacak Ulukent Semt Polikliniği binamız, sosyal tesisleşme anlamında Cumhuriyet Parkımızın içine restoran ve kafeterya inşaatımız devam ediyor. Çocuk oyun gruplarımız ve kaykay pistimizi çocuklarımızın kullanımına sunduk. Tüm yollarımızı yenileme çalışmalarımız da sürüyor. Şimdi de Ulukentimize Türkiye'nin ikinci en büyük kongre ve gösteri merkezi ile bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Buz paten pistleri, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve niceleri gibi alanlar bulunacak bu dev projemizin ihalesine hazırlanıyoruz. Bölgemize ayrıca ihtiyaç doğrultusundan bir pazar yeri ve düğün salonu da kazandırıyoruz. Tüm hemşehrilerime hayırlı, uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

Kesilen kurdelenin ardından Menemen Belediyesi Ulukent Başkanlık ve İletişim Ofisi hizmete açıldı. Yeni ofiste vatandaşların ilk istek ve taleplerini Başkan Aydın Pehlivan aldı. Misafirleriyle yakından ilgilenen Pehlivan, çocukların da hatıra fotoğrafı isteğini geri çevirmedi. Ayrıca yine çocuklar tarafından açılan "Sana da selam Aydın amca" yazılı pankart, vatandaşlardan büyük alkış alırken, çocukların sürprizi üstüne Başkan Pehlivan da pankartın arkasında çocuklarla birlikte poz verdi. - İZMİR