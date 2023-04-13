Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları tanıtıldı
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Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları, seçim öncesi tanıtım toplantısında kamuoyuna sunuldu. Adaylar, parti hedefleri ve idealleri hakkında açıklamalarda bulundu.
MEMLEKET Partisi İzmir milletvekili adayları kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda en geç aday olarak dikkati çeken İzmir 1'inci Bölge 10'uncu sıra milletvekili adayı Ahmet Ömer Erkenci (18), "Doğduğumdan beri iktidar ve muhalefet partisinden sıkıldığım için 3'üncü bir parti aradım ve Memleket Partisi'ne katıldım. Bundan sonraki siyasi hayatımda Atatürk'ün açtığı yolda yürümeye devam edeceğim" dedi.
Türkiye'de, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildiren siyasi partiler, aday tanıtım toplantılarına başladı. İzmir'de bir otelde düzenlenen toplantıda, Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya, Memleket Partisi İzmir 1'inci Bölge milletvekili adayları, Cüneyt Oğuz, Ali Tunç Can, Gülderen Zeğerek Özafacan, Harun Düşenkalkan, Beyhan Mutlu, Başaran Aktan, İsmail Yıldız, Turan Çatal, Tufan Öztürk, Ahmet Ömer Erkenci, Cem Merih Yener, Olca Ömür Aras, Efe Yurdakul, Furkan Molla ile Memleket Partisi İzmir 2'nci Bölge milletvekili adayları Asuman Ali Güven, Mahir Bakan, Tuğçe Semercioğlu, Mevhibe Koloğlu, Levent Ören, Merve Duman, Ömer Gönençer, Alev Günyar, Burak Kurt, Gürsel Dinktepe, Mert Dikmen, Furkan Aslan, Görkem Süren, Taha Karaçelik ve partililer katıldı.'BİZİM OY ORANIMIZ TÜRKİYE'DE BARAJIN ÇOK ÜSTÜNDE'Toplantının açılış konuşmasını yapan Memleket Partisi İzmir 2'nci Bölge milletvekili adayı Asuman Ali Güven, partisi seçimlere tek başına katılırken, Millet İttifakı'nın 17 parti, Cumhur İttifakı'nın ise 6 parti ile katıldığını belirterek, "Türkiye'de bizim baraj sorunumuz yoktur, belirli bir kesim ve anketlerle yaratılmaya çalışılan algılara inanmayın. Barajı geçtiğimiz, oylarımızın yüzde 9'lara geçtiği ve Muharrem İnce'nin oylarının yüzde 15'i geçtiği görülmektedir. Bazı anketler yanlış algı yaratmaya çalışmaktadır. İzmir'de iddialıyız. Şu anda İzmir'de 3'üncü partiyiz daha da yükseltmeye çalışacağız" dedi.
Memleket Partisi İzmir 1'inci Bölge 10'uncu sıra milletvekili adayı, İzmir'in Konak ilçesi doğumlu Ahmet Ömer Erkenci, "Doğduğumdan beri iktidar ve muhalefet partisinden sıkıldığım için 3'üncü bir parti aradım ve Memleket Partisi'ne katıldım. Bundan sonraki siyasi hayatımda Atatürk'ün açtığı yolda yürümeye devam edeceğim" dedi.