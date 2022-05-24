Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret - Haberler

Memleket Partisi heyeti, bitkisel ve hayvansal üretim gıda egemenliğine ilişkin çözüm önerilerini görüşmek üzere CHP heyetini ziyaret etti.

Memleket Partisinden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, Genel Sekreter Hakkı Akalın, Genel Başkan yardımcıları Nurdan Şahin Demirbağ, Mevlüt Dudu ve Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu'dan oluşan Memleket Partisi heyeti, bitkisel ve hayvansal üretim gıda egemenliğine ilişkin çözüm önerilerini görüşmek üzere "Ortak Akla Çağrı" mektubuna karşılık veren CHP heyeti ile görüştü.

CHP heyetinde ise Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun yer aldı.???????