Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret

AA - Merve Yıldızalp - Politika
 - Güncelleme:
Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret

Memleket Partisi heyeti, bitkisel ve hayvansal üretim gıda egemenliğine ilişkin çözüm önerilerini görüşmek üzere CHP heyetini ziyaret etti.

Memleket Partisi heyeti, bitkisel ve hayvansal üretim gıda egemenliğine ilişkin çözüm önerilerini görüşmek üzere CHP heyetini ziyaret etti.

Memleket Partisinden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, Genel Sekreter Hakkı Akalın, Genel Başkan yardımcıları Nurdan Şahin Demirbağ, Mevlüt Dudu ve Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu'dan oluşan Memleket Partisi heyeti, bitkisel ve hayvansal üretim gıda egemenliğine ilişkin çözüm önerilerini görüşmek üzere "Ortak Akla Çağrı" mektubuna karşılık veren CHP heyeti ile görüştü.

CHP heyetinde ise Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun yer aldı.???????

AA / Merve Yıldızalp - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Hakkı Akalın, Gaye Usluer, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title