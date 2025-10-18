'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin en büyük işçi sendikasının lideri Maurizio Landini ile sert bir polemiğin odağına yerleşti. Landini'nin Meloni'yi " Donald Trump'ın metresi" olarak nitelemesi, Roma siyasetinde adeta fırtına kopardı.

GAZZE ZİRVESİ SONRASI SERT İFADELER: TRUMP'IN METRESLİĞİNİ YAPMAKTAN ÖTEYE GEÇEMEDİ

Tartışma, Meloni'nin de katıldığı Mısır'daki Gazze Barış Zirvesi'nin ardından başladı. Zirvenin hemen sonrasında bir televizyon programına çıkan Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL) Başkanı Landini, hükümeti Gazze'deki ateşkes öncesinde pasif kalmakla eleştirdi. Meloni'nin "barış çabalarına katkı sunmadığını" iddia eden Landini, konuşmasında oldukça sert bir ifade kullandı: "Meloni, Trump'ın metresliğini yapmaktan öteye geçemedi. Bu ülkenin onurunu koruyan yine halk oldu." Sendika, o dönemde Gazze'deki sivil kayıpları protesto etmek amacıyla genel grev ve Filistin yanlısı eylemler düzenlemişti.

Genel İşçi Konfederasyonu Başkanı MaurizioLandini

MELONİ'DEN YANIT GELDİ: YILLARCA SAYGI DERSİ VERDİNİZ

Landini'nin açıklamaları kısa sürede ülke gündemine oturunca, Başbakan Meloni de sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sendika liderine isim vermeden yanıt veren Meloni, Landini'nin sözlerini "öfkenin sonucu" olarak nitelendirdi ve kullandığı "metres" ifadesinin anlamına dikkat çekti. Meloni, paylaşımında, internet sözlüğünden alınmış bir ekran görüntüsünü de yer verdi. Görüntüde kelimenin tanımı şu şekildeydi: "Hafif meşrep kadın" İtalyan lider, paylaşımına "Yıllarca kadına saygı dersi veren sol, şimdi bir kadını fahişe diyerek aşağılıyor" notunu da düştü.

TEPKİLERİN ARDINDAN SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Artan tepkilerin ardından açıklama yapan Landini, sözlerinin yanlış yorumlandığını savundu. Kendisine yöneltilen eleştirileri reddeden Sendika Başkanı, "Hemen herkesin yeniden izleyebileceği 10 dakikalık röportajımda herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için sözlerimi derhal açıklamıştım: Meloni Trump'ın başarısından nemalanıyordu, Trump'ın sarayındaydı, Trump'ın dalkavuğuydu" ifadelerini kullandı.

TRUMP ÖVGÜLERE BOĞMUŞTU

Tartışmanın odağındaki Donald Trump, Mısır'daki zirvede Meloni'ye yönelik övgüleriyle dikkat çekmişti. Konuşması sırasında Trump, zirveye katılan tek kadın lider olan Meloni'ye dönerek, "Amerika'da bunu söylesem siyasi kariyerim biterdi ama riski göze alıyorum. Güzel olduğunu söyleyebilir miyim? Çünkü gerçekten öylesin" demişti. Trump ayrıca Meloni'nin İngilizce yayımlanan kitabı için, "tüm kadınlara ilham verecek bir eser" yorumunu yapmıştı. Kitabın İngilizce baskısına ise ABD Başkanı'nın oğlu Donald Trump Jr. bir önsöz kaleme almıştı.