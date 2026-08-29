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Gökçek hakkında resen soruşturma

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı
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