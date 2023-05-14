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Mehmet Sarı: 'Kullandığımız oylar milletimize, memleketimize hayırlı olsun'

Mehmet Sarı: "Kullandığımız oylar milletimize, memleketimize hayırlı olsun"

Politika Haberleri

MHP Amasya milletvekili adayı Mehmet Sarı, "Kullandığımız oyların milletimize, memleketimize, şehrimize ve şahsımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

MHP Amasya milletvekili adayı Mehmet Sarı, "Kullandığımız oyların milletimize, memleketimize, şehrimize ve şahsımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu'nda oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada demokrasinin gereği olarak düzenlenen seçimlere katılımın yoğun olduğunu belirten Mehmet Sarı, "Kimin hakkında hayırlısıysa memleketimize, milletimize, bölgemize kim hayırlı hizmetler verecekse onun sandıktan çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinde kendilerinin seçilme, vatandaşların da seçme hakkını kullanacağını anlatan Sarı, Türk insanının sağduyusuna inandığını söyledi. - AMASYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Mehmet Sarı Amasya Politika Haberler

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