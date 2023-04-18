Mehmet Sarı'dan basında çıkan sözlerine ilişkin açıklama: 'Fitne çıkarmak için yapıldı'

MHP Amasya Milletvekili Adayı Mehmet Sarı, önceki yıllarda yaptığı bir konuşmayla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

MHP Amasya Milletvekili Adayı Mehmet Sarı, önceki yıllarda yaptığı bir konuşmayla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Mehmet Sarı, "Önceki dönemlerde bir dost meclisinde sarf ettiğim sözler kasıtlı halde bir gündem oluşturmak içindir. Bugünlerde bu işin bir fitne çıkarmak için, ilimizin düzeninin bozmak için yapıldığı kanaatindeyim" dedi.

Konuşmasının halen görevinin başında olan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile bir ilgisinin bulunmadığını belirten Mehmet Sarı, "Bahse konu sözleri söylediğim tarihte Amasya belediye başkanı değildim. Şerefle görev yaptığım belediyenin bu işlere karıştırılmasında kasıt arıyorum. Bugünkü Valimiz Mustafa Masatlı'nın isminin geçmesinin aslı, astarı yoktur. Sayın Masatlı çalışkan, dürüst, vakarlı, şahsiyetli biridir. Bana göre de Amasya'ya gelmiş, geçmiş valilerin enlerinden biridir. Ben Amasya'da taş üstüne taş koyacak adamın ayağının turabı olurum" diye konuştu.

Haberlere yansıyan sözlerini savunan Sarı, "Amasya'nın menfaatinin olduğu yerde nasıl boyun bükeceğimi, Amasya'nın yok sayıldığı yerde nasıl tavır koyacağımı Amasyalı biliyor. Dün neysem bugün aynıyım. Yarın da aynıyım. Amasyalının yok sayılmasına olduğum yerde asla müsaade etmem. Kamuoyunun bu konuda yanıltıldığı şuurundayım. Art niyetli hareketlerin farkındayım" şeklinde konuştu. - AMASYA