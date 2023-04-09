Mehmet Metiner'den partisinin aday listesine olay gönderme: Siyaset böyle bir şey işte

AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, açıklanan milletvekili aday listesine tepki gösterdi. Metiner, "Düne kadar ekranlarda kendilerine karşı Reis'i ve AK Parti'yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım başlarken, siyasette de hareketlilik tavan yaptı. Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

METİNER'DEN ADAY LİSTESİNE TEPKİ

Ak Parti de aday listesini YSK'ya verirken, gazeteci Mehmet Metiner'den dikkat çeken bir tepki geldi. Ak Parti'de 3 dönem milletvekilliği görevinde bulunan Metiner, televizyon ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti'yi eleştirenlerin şimdi milletvekili adayı olduğunu söyledi.

"SİYASETİN İRONİSİ"

Metiner, Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Siyasetin ironisine bakın. Düne kadar ekranlarda kendilerine karşı Reis'i ve Ak Parti'yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte!"

"SİYASİ İNTİHAR OLUR"

Öte yandan Mehmet Metiner, AK Parti'nin Adıyaman aday listesini de eleştirdi. Metiner, şunları söyledi: "Sosyal medyada dolaşan Adıyaman AK Parti listesi doğruysa siyasi intihar olur bu. Umarım doğru değildir. AK Parti'ye de. Adıyaman'a da çok yazık olur. Demedi demeyin."