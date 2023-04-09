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Mehmet Metiner'den partisinin aday listesine olay gönderme: Siyaset böyle bir şey işte

Mehmet Metiner'den partisinin aday listesine olay gönderme: Siyaset böyle bir şey işte

Politika Haberleri

AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, açıklanan milletvekili aday listesine tepki gösterdi. Metiner, "Düne kadar ekranlarda kendilerine karşı Reis'i ve AK Parti'yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım başlarken, siyasette de hareketlilik tavan yaptı. Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Ak Parti de aday listesini YSK'ya verirken, gazeteci Mehmet Metiner'den dikkat çeken bir tepki geldi. Ak Parti'de 3 dönem milletvekilliği görevinde bulunan Metiner, televizyon ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti'yi eleştirenlerin şimdi milletvekili adayı olduğunu söyledi.

Metiner, Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Siyasetin ironisine bakın. Düne kadar ekranlarda kendilerine karşı Reis'i ve Ak Parti'yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte!"

Mehmet Metiner'den partisinin aday listesine olay gönderme: Siyaset böyle bir şey işte

Öte yandan Mehmet Metiner, AK Parti'nin Adıyaman aday listesini de eleştirdi. Metiner, şunları söyledi: "Sosyal medyada dolaşan Adıyaman AK Parti listesi doğruysa siyasi intihar olur bu. Umarım doğru değildir. AK Parti'ye de. Adıyaman'a da çok yazık olur. Demedi demeyin."

Mehmet Metiner'den partisinin aday listesine olay gönderme: Siyaset böyle bir şey işte

Seçim Sonuçları

Adıyaman Seçim Sonuçları
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Mehmet Metiner AK Parti Politika Güncel Haberler

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