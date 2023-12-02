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Mehmet Evren Karaköse Efeler Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu

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Aydınlı iş insanı Mehmet Evren Karaköse, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesi Efeler Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Karaköse, hizmet için hazır olduklarını belirterek çalışmalarını insan ayrımı gözetmeksizin gerçekleştireceklerini ifade etti.

Aydınlı iş insanı Mehmet Evren Karaköse 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler için Efeler Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti'de belediye başkan ve belediye meclis üyeliğine aday adaylığı için başvurular sürüyor. Aydın'da birçok iş kolunda faaliyet gösteren Güzelhisar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Evren Karaköse, "Efeler'e hizmet için ben de varım" diyerek Efeler Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığını açıkladı. AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'na giderek başvurusunu Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu'na teslim eden iş insanı Mehmet Evren Karaköse, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yaşadığımız bu topraklara hizmet için Efeler Belediye Meclis Üyeliği başvurumuzu partimize ilettik. Çıktığımız bu kutlu yürüyüşte aday olmamız ve seçilmemiz halinde 'İşimiz Aydın, gücümüz Aydın' ilkesi ile insan ayrımı gözetmeksizin çalışmalarımızı en iyi şekilde gerçekleştirmeye hazırız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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