Medya Net Haber tarafından yapılan yerel seçim anketinde yeni kurulan partiler dikkat çekiyor

Medya Net Haber tarafından yaklaşan yerel seçimler için yeni kurulan partilerin genel durumu hakkında anket yapıldı. Genel seçimlerde boy göstermiş olan partiler içerisinde Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi ve Deva Partisi yapılan anket sonuçlarında büyümeye devam eden yeni kurulmuş partiler arasında öne çıkmakta. Cumhur İttifakı'nda ise Yeniden Refah Partisi en yüksek büyümeye sahip olan siyasi parti konumunda.

Medya Net Haber olarak takipçilerimizin yaklaşan yerel seçimler için yeni kurulan partilerin genel durumu hakkında yaptığımız anket çalışmalarına göre yerel seçimler yaklaşırken yükselişini sürdüren partilerin isimleri dikkat çekti.

YENİ KURULAN PARTİLER DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni kurulmasına rağmen Türkiye genelinde hızlı teşkilatlanmasıyla 30 il'de teşkilatlanmasını tamamlayan ve çok hızlı bir büyüme sergileyen Yerli ve Milli Parti yerel seçimler yaklaşırken en yüksek büyüme yüzdesine sahip parti olarak boy göstermekte. Genel seçimlerde boy göstermiş olan partiler içerisinde Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi ve Deva Partisi yapılan anket sonuçlarında büyümeye devam eden yeni kurulmuş partiler arasında öne çıkmakta.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA YENİDEN REFAH ÖNE ÇIKIYOR

Cumhur İttifakının ortaklarından olan Yeniden Refah Partisi genel seçimlere katılmış partiler arasında en yüksek büyümeye sahip olan siyasi parti konumunda.

Genel Başkan Teoman Mutlu önderliğinde kurulmuş olan Yerli ve Milli Parti, partinin kurucular kurulunda ise Uğur Aksöz, Sabri Erbakan, akademisyenler ve emekli generaller bulunuyor. Teoman Mutlu, Uğur Aksöz ve Sabri Erbakan gibi siyaset arenasında tanınan ve tecrübeli isimler olmasıyla birlikte halk ile iç içe, derin çalışmalarla birlikte alt yapısı oluşturulmuş ve sonrasında kurulmuş bir siyasi parti! Parti'nin açılış gününde konuşma yapan Teoman Mutlu'nun yapmış olduğu konuşma çok ilgi çekmişti. Yapmış olduğu konuşmada "Bir parti 21 yıldır seçim kazanıyor. Diğer partiler de 21 yıldır seçim kaybediyor. Kazanmak iktidarın hüneri değil, muhalefetin zayıflığıdır. O halde önce halka güven veren bir muhalefet lazım. İktidar nasılsa gelir. Güven vermekte programı yerli, kadrosu milli olmakla mümkündür. İşte biz bunun için yola çıktık. Sucu-bucu değiliz. Sadece bayrak, vatan, millet aşkını yüreğinde taşıyan, cumhuriyet, demokrasi ve adaletin bekçileriyiz." diyen Teoman Mutlu'nun bu konuşması ile birlikte yapmış olduğu konuşmanın ardından gerçekleştirdiği faaliyetler Yerli ve Milli Parti'nin yeni kurulan partiler arasında bu kadar yükseliş sergilemesinin en önemli sebeplerinden olduğu gözlemleniyor.

Siyasi partilerin çeşitli anketlerde ortaya çıkan oy puanları da yerel seçimler öncesi dikkat çekti.

Yerli ve Milli Parti: 1,0

Yeniden Refah Partisi: 2,2

Milli Yol Partisi: 0,6

Zafer Partisi: 1,2

Deva Partisi: 1,3