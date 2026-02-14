Haberler

Bu da "Cemevi" kavgası! "Adam yerine koymayın onu" dedi, ortalık karıştı

Bu da 'Cemevi' kavgası! 'Adam yerine koymayın onu' dedi, ortalık karıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cemevi konusundaki soru sonrası AK Parti ve CHP'li üyeler arasında sert tartışma yaşandı. Oturumu yöneten Zinnur Büyükgöz'ün sözleri gerilimi artırırken, karşılıklı hakaretlerin ardından taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Gerginlik salon dışına taşarak fiziki arbedeye dönüştü.

  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında Cemevi sorusu üzerinden başlayan tartışma, sert sözler ve fiziki arbede ile sonuçlandı.
  • Oturumu yöneten AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun için 'Adam yerine koymayın onu' ifadesini kullandı.
  • Tarafların birbirinin üzerine yürümesiyle ortam karıştı ve tartışma meclis koridorlarına taşındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında Cemevi sorusu üzerinden başlayan tartışma, sert sözler ve fiziki arbede ile sonuçlandı.

TOPLANTIYI GEBZE BELEDİYE BAŞKANI YÖNETTİ

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Ankara'da bulunması nedeniyle AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlık etti. İki oturum halinde yapılan toplantıda 162 gündem maddesi karara bağlandı.

Mecliste 'Cemevi' kavgası! 'Adam yerine koymayın onu' dedi, ortalık karıştı

CEMEVİ SORUSU ORTAMI GERDİ

Toplantının sonunda söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Kadı, Gebze'de Cemevi'nin ne zaman yapılacağını sordu. AK Partili Meclis Üyesi Hasan Soba ise "Ahmet Bey haksızlık ediyorsunuz. Daha Derince'de Cemevi'ni yeni açtık. Sanki Cemevi'ne karşıymışız gibi bir imaj oluşturuyorsunuz" yanıtını verdi.

Mecliste 'Cemevi' kavgası! 'Adam yerine koymayın onu' dedi, ortalık karıştı

"ADAM YERİNE KOYMAYIN ONU"

Bu sözlerin ardından CHP'li Erkan Uygun ayağa kalkarak tepki gösterdi. AK Parti sıralarından karşılık verilmesiyle mecliste tansiyon yükseldi. Tartışmanın büyümesi üzerine oturumu yöneten Zinnur Büyükgöz'ün, Uygun için "Adam yerine koymayın onu" ifadelerini kullanması gerilimi artırdı.

Mecliste 'Cemevi' kavgası! 'Adam yerine koymayın onu' dedi, ortalık karıştı

BİRBİRİLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Erkan Uygun sözlerini geri almadığını belirterek Büyükgöz'e "Sen terbiyesizsin" diye karşılık verdi. Tarafların birbirinin üzerine yürümesiyle ortam karıştı. CHP'li meclis üyeleri salonu terk ederken, tartışma meclis koridorlarına taşındı ve fiziki arbedeye dönüştü.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Ümraniye'deki vahşette bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı: Mesaj atıp kurbanı beklemişler

Çifte cinayette bilinmeyen detay! Mesajla tuzağa çekmişler