Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'te 2026 yılı bütçe maratonu yumruklu kavgayla sona erdi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın yaptığı konuşma ile başlayan gerginlik, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yaptığı konuşmanın ardından kavgaya dönüştü. Varank konuşması, AK Parti ve CHP arasında tansiyonu yükseltti. CHP'lilere "Genel Başkanınız gelsin korkmasın" diye seslenen Varank, "Sayın Özel'in vaatleri bin bir gece masallarını aratmıyor. Geçtiğimiz yıl rakıyla ilgili de büyük bir vaatte bulunmuştu. Meğer mezar başındaki anma programı için rakının derdine düşmüş. Hadi diriden utanmıyorsunuz, yahu ölüye de mi hiç saygınız yok?" dedi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

CHP'liler Varank'ın sözlerine tepki gösterirken bu sırada AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam CHP sıralarına doğru sus işareti yaptı. Gerginlik tırmandı. Kurtulmuş birleşime ara verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz isteyen Varank'ın üstüne yürümesi kavganın fitilini ateşledi. Arbede ile başlayan kavgada yumruklar havada uçuştu.

BAŞARIR, ÖZÜR DİLEDİ

Meclis'te istenmeyen görüntülerin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'li Ulaş Karasu'nun yumruk attığı AK Parti milletvekili İshak Şan'dan özür diledi. Başarır, "İshak Şan'a üzgün olduğumuzu belirttim. Birbirimize saygısızlık yapamayız, vuramayız." dedi.