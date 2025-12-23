Haberler

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür Haber Videosunu İzle
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te yaşanan kavga sırasında CHP'li Ulaş Karasu'nun AK Parti milletvekili İshak Şan'a yumruk atması nedeniyle özür diledi.

  • CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'li Ulaş Karasu'nun yumruk attığı AK Parti milletvekili İshak Şan'dan özür diledi.
  • Meclis'te 2026 yılı bütçe maratonu sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.
  • AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın konuşması, AK Parti ve CHP arasında tansiyonu yükseltti.

Meclis'te 2026 yılı bütçe maratonu yumruklu kavgayla sona erdi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın yaptığı konuşma ile başlayan gerginlik, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yaptığı konuşmanın ardından kavgaya dönüştü. Varank konuşması, AK Parti ve CHP arasında tansiyonu yükseltti. CHP'lilere "Genel Başkanınız gelsin korkmasın" diye seslenen Varank, "Sayın Özel'in vaatleri bin bir gece masallarını aratmıyor. Geçtiğimiz yıl rakıyla ilgili de büyük bir vaatte bulunmuştu. Meğer mezar başındaki anma programı için rakının derdine düşmüş. Hadi diriden utanmıyorsunuz, yahu ölüye de mi hiç saygınız yok?" dedi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

CHP'liler Varank'ın sözlerine tepki gösterirken bu sırada AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam CHP sıralarına doğru sus işareti yaptı. Gerginlik tırmandı. Kurtulmuş birleşime ara verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz isteyen Varank'ın üstüne yürümesi kavganın fitilini ateşledi. Arbede ile başlayan kavgada yumruklar havada uçuştu.

BAŞARIR, ÖZÜR DİLEDİ

Meclis'te istenmeyen görüntülerin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'li Ulaş Karasu'nun yumruk attığı AK Parti milletvekili İshak Şan'dan özür diledi. Başarır, "İshak Şan'a üzgün olduğumuzu belirttim. Birbirimize saygısızlık yapamayız, vuramayız." dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araçlar için emsal karar
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

otur@n boğ@ konfiçyüse ne demiş yiyemeyeceğin y@pr@kt@n dolm@ yapm@y@c@ksın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevenlerini korkutan haber! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor

Korkutan gelişme! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
Parkı küle çeviren çocuk: Isınmak için ateş yaktık

Park küle döndü, yakalanan çocuk bakın kendini nasıl savundu
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Sevenlerini korkutan haber! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor

Korkutan gelişme! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor
Tam 18 eksik var! Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren maç

Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren derbi
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
title