Meclis'teki kavgaları bitirecek düzenleme! Kavgacı vekillerin maaşları kesilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hem kanun yapım sürecinin niteliğini artırmak hem de Genel Kurul'da sık sık yaşanan gerilimlerin önüne geçmek için yeni bir içtüzük yaklaşımı tartışılıyor. Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın hazırladığı "Fransa Parlamentosunda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri Raporu"nun milletvekillerine dağıtıldığı, rapordaki önerilerin ise disiplin başlığında daha sert yaptırımları gündeme taşıdığı belirtildi.

DÖRT KADEMELİ "FRANSIZ USULÜ" DİSİPLİN GÜNDEMDE

Taslak çerçevede, Genel Kurul salonundaki tutum ve davranışların "derecelendirilerek" cezalandırılması öngörülüyor. Buna göre en düşük seviyede sözlü uyarı niteliğinde bir "ihtar" yer alırken, yaptırımların giderek ağırlaştığı bir yapı planlanıyor. Tutanaklara işlenecek uyarı aşamasında maaştan belirli oranda kesinti, kınama aşamasında ise kesintinin daha da artması öngörülüyor. En ağır başlık olarak geçici uzaklaştırma seçeneğinde, milletvekilinin belirli süre Meclis çalışmalarına katılamaması, binaya girişinin sınırlandırılması ve iki aya varan maaş kesintisi gibi yaptırımların gündeme geldiği ifade ediliyor. Düzenlemenin, özellikle kürsüde hakaret, tehdit ya da fiziki müdahale gibi durumlarda caydırıcılığı artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

KANUNLAR "KOMİSYONDA PİŞECEK" MODELİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre içtüzük değişikliği arayışının tek başlığı disiplin değil. Mevcut sistemde "kanunların yeterince tartışılmadan Genel Kurul'a geldiği" yönündeki eleştirileri azaltmak amacıyla, "Komisyon Odaklı Model" üzerinde de duruluyor. Bu yaklaşımda kanunların ana omurgası ve teknik ayrıntılarının komisyonlarda netleştirilmesi, komisyon raporlarının yasama sürecinde daha belirleyici hale gelmesi ve Genel Kurul'un teknik tartışmalar yerine daha çok siyasi müzakerelerin yürütüldüğü bir zemine dönüşmesi hedefleniyor.

AYM'NİN 2018 İPTALİ HATIRLATILIYOR

Benzer bir tartışma 2018'de de gündeme gelmiş, milletvekillerine yönelik maaş kesintisini öngören içtüzük hükümleri Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla karşılaşmıştı. Yeni çalışmada, olası yaptırımların hukuki dayanağının güçlendirilmesi ve AYM'nin yaklaşımı dikkate alınarak daha sağlam bir çerçeve oluşturulması amaçlanıyor.