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Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar

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Meclis Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin verdiği grup önerisi esnasında "hukuk devleti" tartışması yaşandı. Meclis'te tansiyonu yükselten tartışma esnasında CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Partili Osman Gökçek'e babası Melih Gökçek üzerinden yüklenirken, kendisine yönelik iddialar sonrası "kurt-eşek" hikayesini anlattı.

TBMM Genel Kurulu'nda Dem Parti'nin kayyum atamalarına ilişkin verdiği grup önerisinin görüşmelerinde "Hukuk devleti" tartışması yaşandı.

"Seçilmiş de olsa hiç kimsenin suç işleme, teröre ve terör örgütlerine yardım etme hak ve yetkisi yoktur" diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'e DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, "Kent uzlaşısı formülümüz size büyük kaybettirdiği için siz burada hukuk eliyle operasyon çekiyorsunuz" diye tepki gösterdi.

"YÜZLERCE USULSÜZLÜK RAPORU VAR"

CHP Grup Başkanvekili Başarır ise "İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinin belediyelerinizle ilgili yüzlerce usulsüzlük raporu var. Niye bir sabah onların kapısı çalınmıyor" diye sordu.

GÖKÇEK: BABAM 500 SORUŞTURMA GEÇİRDİ

Başarır'ın bu konuşmasının ardından AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de sataşmadan söz alarak babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde 500 soruşturma, başkanlıktan sonra da 20 soruşturma geçirdiğini ve ifade vermeye gittiğini savundu.

GÖKÇEK'TEN TANSİYONU YÜKSELTEN İDDİA

Gökçek, Başarır'ın kuliste kendisine "Babana rica et, benim hakkımda tweetler atmasın. Ben de babanla ilgili kürsüde konuşmayayım" dediğini iddia etti. Gökçek ayrıca, Mezitli Belediye Başkanı'nın Başarır'ın kayınperedine ait Bodrum'daki bir evde oturduğunu iddia ederken "Mezitli Belediye Başkanı'yla aranda nasıl bir ilişki var? Oradaki arsa artışlarıyla ilgili nasıl bir ilişkin var" diye sordu.

"BABAMIN GÜNAHINI ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Gökçek'le kürsü arkasında bir kez karşılaştığını belirten CHP'li Başarır da Gökçek'in kendisine, "Babamla ilgili bana bunları söyleme, babamın günahını çekmek zorunda değilim" dediğini iddia etti. Bodrum'da kayınbederi üzerine tek bir yazlık olmadığını belirten Başarır, sadece kayınvalidesinin 100 metrekarelik bir evi olduğunu ve bu evin de Meclis tarafından soruşturulabileceğini belirtti.

"KURT-EŞEK" HİKAYESİNİ HATIRLATTI

Ali Mahir Başarır sözlerini şöyle sürdürdü; "Şimdi, bana diyorsun ki "600 milyonluk evim var, 500 milyonu getir, vereyim." Babacığım, biz de 500 milyon para nerede gezer, o kirli para sende olur.

Sözüm buradan dışarı bir hikaye anlatacağım: Kurt ile eşek bir gün tartışır, aslanın karşısına çıkarlar. Sözüm buradan dışarı. Kurt yüzde yüz haklı. Aslan der ki "Haksızsın." "Ya, neden? Ben haklıyım?" der Kurt. "Çünkü sen eşekle tartışıyorsun." der."

Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar
Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTaner Tuncer:

ali mahir başarır zaman israfı bi adamsin

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Haber Yorumlarıgirilmez:

ben eşşeğimmi demiş yani

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Haber YorumlarıAydın DURSUN:

Ali mahiri kınıyorum

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Haber YorumlarıMurat null:

en güvenilmez kurum neden hep siyaset.

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Haber YorumlarıMEHMET BIÇEROL:

Ali mahir başarılı bir siyasetçinin Gökçeklerin sonuna bak Allah büyüktür yapanın çalanın, yetim hakkı yiyenin yanına kalmaz.

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Haber YorumlarıRevolver:

gökçek babasının 500 soruşturma geçirmesini gururla söylüyor.. görevden alınması da bunların yalan olmadığını gösteriyor.. dinazorparkını unutmadık... hırsıza yaptığı hırsızlığı unutturursanız, size ahlak dersi verebilir...

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