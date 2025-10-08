Meclis'te "Gazze" belgeseli gösterimi

Gazze'deki genç yönetmenlerin cep telefonları ve basit kameralarla çektiği kısa filmlerle hazırlanan 'Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze' belgeselinin gösterimi TBMM'de yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan Özgürlük Filosu'na da İsrail askerlerince müdahale edildiğini ve 3 Türk milletvekilinin de alıkonulduğunu belirterek, "Buradan açıkça uyarıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizlersiniz. Bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Halkla İlişkiler Konferans Salonu'nda 'Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze' belgeselinin gösterimi yapıldı. Belgesel gösterimine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri katıldı. Programda konuşan Kurtulmuş, Türk vatandaşları ve yabancı ülkelerden olan Sumud Filosu aktivistlerinin kısa süre içerisinde Türkiye'ye getirildiğini belirterek, "Şimdi bütün dünya kamuoyu alarma geçmiş bir vaziyette olmasına rağmen hiç gözlerini kırpmadan aynı barbarlığa devam ediyorlar. Yine Akdeniz'in sularında seyrüsefer halindeyken gemilere müdahale ediyorlar, bu sabah da müdahale ettiler. Bu gemilerden birisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin üyesi olan üç değerli arkadaşımız, üç kahraman arkadaşımız var, onları da alıkoydular, gözaltı uygulaması yaptılar. Buradan açıkça uyarıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizlersiniz. Bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır" dedi.

Kurtulmuş, modern zamanların en büyük soykırımı olan Gazze soykırımına bütün insanlığın seyirci kaldığını söyleyerek, "Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki gerçekten bu iki yıl içerisinde artık bu kadarı da olmaz diye neyi düşündüysek hepsinin gerçekleştiği, hepsinin zalim, gaddar İsrail rejimi tarafından sahada bilfiil masum Filistin halkına karşı uygulandığı açık bir insanlık suçunu izliyoruz. Bu fatura fevkalade büyük bir şekilde kabarmıştır. Hatta şunu söylemek, konuşurken bile insana hüzün veriyor; Gazze'de gerçekten kaç kişinin öldüğünü dahi bilmiyoruz. İstatistiklerin bile sağlam olmadığı, kimine göre 70 bin, kimine göre 100 binlerle ifade edilecek bir şehit sayısının var olduğu zaten biliniyor. Herhalde Gazze'deki bu yıkıntılar kaldırılsa altından çok sayıda insan cesedinin, artık bir kısmının da sadece kemikleşmiş halinin ortaya çıkacağı aşikardır. Resmi olarak söylenen 70 bin civarında şehit, 140 binin üzerinde yaralı var. Bunların yarısına yakını da hayatlarını idame ettirmekte zorluk çekecek kadar kalıcı hasar, yaralanma haliyle karşı karşıya kalmıştır. Okullar yıkılmıştır, camiler yıkılmıştır, kiliseler yıkılmıştır.

Hatta öyle ki herhalde Hitler bile bu kadarını düşünmemişti. Açlık bile Gazzeliler için bir silaha dönüştürülmüştür. Maalesef işlenen insanlık suçları her geçen gün artıyor. Artık uluslararası camianın baskısı ile dururlar ya da geri adım atarlar dediğiniz her yerde gözlerini karartmış şekilde ileri adımlarına devam ediyorlar. Hatta öyle ki Amerika Başkanı'nın telkin ve tavsiyeleriyle ortaya konulan barış görüşmeleri sürecinde dahi İsrail orduları Gazze halkını bombalamaktan, onlarca insanı hayattan koparmaktan asla vazgeçmiyor. Aynı şekilde bütün dünyanın artık bir ateşkes olur ve insani yardım ve sağlık malzemeleri içeriye sokulabilir diye beklediği bir anda açlık halen büyük bir silah olarak kullanılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

'Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze' belgeseli, STK'lar kapsamında Kadın Birliği Platformu (KABİP) tarafından hazırlandı. Belgeseli Gazze'deki genç yönetmenler çekti. 22 Gazzelinin cep telefonları ve basit kameralarla çektiği kısa filmlerin birleşiminden oluşan ve orijinal adı 'From Ground Zero' olan belgesel, Oscar'da En İyi Uluslararası Film Ödülü'nün ön elemesini de geçti. - ANKARA