Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu

Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
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TBMM'de 100'ü aşkın vekil ve personel; ishal, kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yeniyol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün "Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim" derken TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri ise yemeklerde herhangi bir sorun tespit edilmediğini aktardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) peş peşe gelen vakalar endişeye neden oldu. Son 2 gündür milletvekilleri ve Meclis personelinden 100'ü aşkın kişi; ishal, kusma ve yoğun halsizlik şikayetleriyle Meclis Hastanesi'ne başvurdu.

Edinilen bilgilere göre, şikayetler ilk olarak dün başladı ve bugün itibarıyla artarak devam etti. Meclis yerleşkesinde görevli çok sayıda personel ve bazı milletvekilleri, benzer belirtilerle hastaneye sevk edildi.

ÜN: SABAHTAN BERİ KUSUYORUM

Zehirlenme şüphesi yaşayan isimler arasında Yeniyol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim" ifadelerini kullandı. Ancak Ün, zehirlenmenin doğrudan yemekten kaynaklı olduğuna dair kesin bir kanaat olmadığını da belirterek "Şikayeti olan arkadaşların çoğunluğu farklı yemekler yemiş. Yemekten olduğunu düşünmüyorum ama ciddi sayıda şikayetçi var" dedi.

"YEMEKLERDE SORUN YOK, SALGIN OLABİLİR"

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre konuya ilişkin bilgi veren TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, Meclis yemekhanesinden alınan numunelerin analiz edildiğini ve herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını belirtti.

Başkanlık yetkilileri şu bilgiyi paylaştı; "Yemeklerimizde herhangi bir sorun tespit edilmedi. Ancak Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede, kent genelinde ciddi bir salgın olduğu bilgisi verildi."

SORUN SULARDAN MI KAYNAKLIYOR?

Bazı personel ise zehirlenme şikayetlerinin su kaynaklı olabileceğini ileri sürdü. Geçtiğimiz haftalarda Meclis çay ocaklarında tasarruf tedbirleri kapsamında damacana su yerine arıtma suyuna geçildiği öğrenildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ENDİŞELİ

Şu ana kadar 100'ü aşkın kişi ishal ve kusma gibi belirtilerle Meclis Hastanesi'ne başvurdu. Meclis yetkililerinden olayın kaynağına ilişkin detaylı bir açıklama henüz yapılmazken, sağlık ekipleri de vaka sayısının artmasından endişeli.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıMurat Aydın:

meclis yemekleri çok ucuz belki ondandır. hani siz kebabı 40 TL ye yerken biz 350 TL ye yiyoruz yaaaaa belki ondandır

Yorum Beğen300
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Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Yedikleri haram lokmalar dokunmuştur, daha güzel haberler bekliyoruz hepsi için;

Yorum Beğen267
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıimran öz:

İlahi bir mesajdır. İyi anlamak lazım ona göre hareket etmek lazim

Yorum Beğen216
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıbrc nakış:

Meclis bu kadar çok bunaltı ki insanın hepsi gebersin diyesi geliyor bir taraf ateş pahasıyken mecliste bedava yemek yediriyorlar Yediğenden vatanadaşına yediermiyorsan sömürüyorsun demektir.

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

22 yıldır AKP (İSRAİL HOLDI·NG) in yönettiği Türkiye'de, buna hiç şaşırmadık.....

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme21
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