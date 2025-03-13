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Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, "Oruç" uyarısı yapanlara kızdı

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap ettiği sırada kürsüde su içti. Bu esnada Meclis sıralarından "Ramazan ayındayız, unuttun galiba" uyarısı yapıldı. Türkoğlu da bu uyarılara "Ben şeker hastasıyım. Unutmadım. Fidyemi ödüyorum" karşılığını verdi.

TBMM'de Genel Kurul'unda vekillere hitap ederken bir anda su içen İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, salondan yükselen sesler üzerine şeker hastası olduğunu ve oruç tutmadığını söyledi.

"ORUÇ TUTMUYORUM, FİDYEMİ ÖDÜYORUM"

Genel Kurul'dan "Unuttun unuttun" sesleri yükselirken Türkoğlu oruçlu olmadığını belirterek "Ben şeker hastasıyım. Unutmadım. Fidyemi ödüyorum. 180 liradan da ödemiyorum yetmediği için" ifadelerine yer verdi.

Meclis kürsüsünde su içen milletvekili,
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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