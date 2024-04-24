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Meclis bahçesinde kavga! DSP'li Önder Aksakal ve DEM Partili Sırrı Sakık birbirine girdi

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DEM Parti'li belediyelerde yaşanan 'İstiklal Marşı ve Bayrak' tartışmalarına tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisini Meclis bahçesinde sözlü olarak taciz eden DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık'a "Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil" sözüyle tepki gösterdi.

TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda söz alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı Dem Parti'li belediyelerde Türk bayrağı, İstiklal Marşı tartışmalarına tepki gösterdi. Aksakal'ın konuşması sırasında oturduğu sıradan sataşmada bulunan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, tepkisini TBMM bahçesinde de sürdürdü.

SAKIK, BAĞIRARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Aksakal'a hakaretler yağdıran Sakık, "Sen halka yalan söylüyor, bir partiye iftira atıyorsun." sözleriyle bağırmaya başladı.

"NİYE SORUŞTURMA AÇTILAR?"

Sakık'ın sözlü taciz ve hakaretleri karşısında soğukkanlılığını koruyan Aksakal, "Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" yanıtını verdi.

"BÜTÜN DERDİN VEKİL OLMAK"

Sakık ise, "Ne soruşturması? Senin gibilere mi bırakacağız buraları, sen dağların hizmetçisi olamazsın. Partini, herkesi bir milletvekilliğine satmışsın, senin bütün derdin vekil olmak." diyerek Aksakal'a bağırmaya devam etti.

Taraflar, sözlü tartışmanın ardından içeriye girdi. O gergin anlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (1)

Özer Doğan:

Helal olsun Başkan bu hainlere nerede olursa olsun dur deyin

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