Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Meclis'te kabul edildi. Genel Kurulu'da yapılan oylamada 249 "ret" oyuna karşılık 320 "kabul" oyu kullanıldı.

Bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte milletvekilleri arasında tansiyon bir anda yükseldi. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü.

Genel Kurul salonunun ortasında toplanan kalabalık grup arasında itiş kakış yaşandığı ve her iki taraftan da pek çok milletvekilinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü ve yumruk attığı görüldü.

Yaşanan gerginlik, araya giren diğer vekillerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.