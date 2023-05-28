Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Marmarisliler oy kullanmak için sandığa gitti. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve vatandaşlar oy kullanma süreci hakkında açıklamalarda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı da güvenliği sağladı.

Marmarisliler Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullandı

MUĞLA - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Marmarisliler oy kullanmak için sandığa gitti.

13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi için bu sabah 08.00 itibari ile başlayıp, saat 17.00 a kadar devam etti. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay önce oy kullanılan okulları gezerek sandık görevlilerine kolaylıklar diledi ardından oyunu kullanıp " "Ülkemizin geleceği, aydınlık yarınları için oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun. Neticede tercihi yapacak olan halkımız. Hangi sonuç çıkarsa çıksın saygılı olacağız. Umutlarımızı hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Eşit bir Türkiye'de, adaletli bir Türkiye'de yaşamak için oyumuzu verdik. Ülkemize, Marmaris'imize, ulusumuza hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanan Mehmet Tarhan " Evet bugün oyumuzu kullandık vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum, umarım beklediğimiz özgürlük ve adalete kavuşacağız " dedi.

Oy kullanmaya gelen emekli Belediye başkan yardımcısı Hakan Köksal " Bu sabah kendi sandığımda ilk oy kullanan benim sabah 8 e çeyrek kala geldim, yalnız katılımı biraz az gördüm, inşallah eskisinden daha iyidir, hayırlı olsun diyelim bekliyoruz artık sonuçları " şeklinde konuştu.

Tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleri ile oy kullanmaya gelen vatandaşlar üst katlardaki sandıklarına ulaşmak için Umke'den ve okullarda bulunan vatandaşlardan yardım aldılar oylarını kullandıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Marmaris İlçe Merkezi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, kırsal mahallelerde ise İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için güvenliği sağladı.