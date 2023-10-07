Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yerel medya çalıştayında konuştu

Haber: TAMER ARDA ERŞİN Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP'nin Marmaris'te düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı'nda; "Göreve geldiğimizden beri buradaki yerel basındaki arkadaşlarımızı gücümüzün yettiği ölçüde her zaman destek olmaya çalıştık. Onlardan sadece şu talepte bulunduk; lütfen art niyetli olmadan şeffaf, özgür bir şekilde haberciliğinizi, mesleğinizi yapın. Yeter ki art niyete sahip olmayın biz gücümüz ölçüsünde her daim sizlerin yanınızda olacağız. Nitekim bugüne kadar da büyük oranda bunu başardığımızı umut ediyorum" dedi.

CHP'nin Marmaris'te düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı, bugün açılış konuşmaları ile başladı. Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız yıllar içinde, özellikle kendi görev süremde, gerçekten Marmaris olarak oldukça büyük olumsuzluklara maruz kalmıştık. Ama ben, bir kez daha Genel Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük destekleri ile birlikte tüm yaşadığımız o felaketlerde, o olumsuzluklarda; bizlerin o günleri geride bırakıp daha güzel günlere ilerlememiz yönünde çok büyük katkıları oldu. Sayın Genel Başkanım çok teşekkür etmek istiyorum.

Marmaris'te ve ülkemizde yaşadığımız sorunlar ortada. Bunu, sürekli tartışıyoruz. Özellikle işin ekonomik kısmında her geçen gün daha da derinleşen sorunlarımız, sıkıntılarımız mevcut. Ama bu ve benzeri çalışmalarla birlikte daha sağlıklı bir şekilde aşabileceğimizi düşünüyorum ve inanıyorum.

Göreve geldiğimizden beri buradaki yerel basındaki arkadaşlarımızı gücümüzün yettiği ölçüde her zaman destek olmaya çalıştık. Onlardan sadece şu talepte bulunduk; lütfen art niyetli olmadan, şeffaf şekilde olması gerektiği gibi özgür bir şekilde haberciliğinizi, mesleğinizi yapın. Çünkü bizler buna ihtiyaç duyan insanlarız. Yeter ki art niyete sahip olmayın. Biz gücümüz ölçüsünde her daim sizlerin yanınızda olacağız.

Nitekim bugüne kadar da büyük oranda bunu başardığımızı umut ediyorum. Konuşmalara geçtikten sonra sizler güncel sorunlara dair bizlerin bilgilenmesini daha fazla sağlayacaksınız. Biz de belki göremediğimiz hususlar üzerinden bunlardan gerekli dersi çıkartıp kendi görev, yetki, sorumluluk alanımız içerisinde de iyileştirmeleri yapacağız."