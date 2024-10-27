Üye Girişi
Haberler

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan Özel Harekat ve Jandarma'ya Ziyaret

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan Özel Harekat ve Jandarma'ya Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerini ziyaret ederek, terörle mücadeledeki başarıları için güvenlik güçlerini tebrik etti. Vali, huzur ve güvenlik için kararlı mücadeleye devam ettiklerini vurguladı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Beraberindeki Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile birlikte Özel Harekat Polis ve Jandarma Birliklerini ziyaret eden Vali Akkoyun, terörle mücadele başta olmak üzere şehrin emniyet ve asayişinde göstermiş oldukları gayret ve başarılardan dolayı Polis Jandarmayı tebrik etti.

Vali Akkoyun, "Kahraman Özel Harekatımız, terörle mücadelede gösterdiğiniz başarı ile göğsümüzü kabartıyorsunuz. Bizler her zaman vatandaşımızın huzur ve güvenliği için var gücümüzle çalışıyoruz. Barış ve huzurumuzu bozmak isteyenlere karşı dün olduğu gibi bugün de kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Sizleri tebrik ediyorum. Rabbim tüm güvenlik kuvvetlerimizi muhafaza ve muzaffer eylesin. Sizlere ve fedakar ailelerinize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum" ifadelerinde bulundu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Tuncay Akkoyun Yerel Haberler Güvenlik Politika Jandarma Komando Güncel mardin

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor

 İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.