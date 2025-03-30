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Mardin Valisi Akkoyun, Ramazan Bayramı'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Mardin Valisi Akkoyun, Ramazan Bayramı'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı vesilesiyle Artuklu ilçesindeki camide namaz sonrası vatandaşlarla buluşarak bayramlarını kutladı. Vali, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Vali Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ile birlikte Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camii'nde kılınan bayram namazının ardından Mardinlilerle bayramlaştı.

Namaz sonrası cami avlusunda vatandaşlarla sohbet eden ve bayramlarını kutlayan Vali Akkoyun, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Programa katılan vatandaşlar da Vali Akkoyun ve beraberindeki heyete bayram tebriğinde bulunarak, bu anlamlı günde kendileriyle bir araya gelmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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