Mardin haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki acılı ailelere taziye telefonu Politika Haberleri Mardin gündem haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin ailesi ve diğer ailelere telefonla başsağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin ailesi ve diğer ailelere telefonla başsağlığı dileğinde bulundu. İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, taziye evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından telefonu hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin babası Murat Ekinci'ye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekinci'ye, "Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye baş sağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Hakikaten yüreğimiz dağlandı. Böyle büyük bir felaket, kaza, milletçe bizleri ciddi manada üzdü. Bende Manisa'daydım, orada haberi aldım. Rabbim, inşallah sabrınızı artırsın. Bütün kardeşlerimize sabır dileklerimizi iletirseniz çok memnun olurum" ifadelerinden bulundu. (Murat Başal/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Ekinci Mardin Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Mardin haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki acılı ailelere taziye telefonu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.