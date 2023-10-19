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Mardin'de Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağında tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Mardin Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mehmet Nas ve muhtarlar katıldı. Tören kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Muhtarlar, devlet ile millet arasında köprü görevi gördüklerini belirterek, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.