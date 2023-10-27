Mardin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

MARDİN'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Kentte faaliyet yürüten 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin STK Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırıları, Şakir Nuhoğlu Camii önünde toplanarak protesto etti. Toplanan grup sık sık tekbir getirerek, İsrail aleyhine sloganlar attı. Eyleme AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanı İsmail Çevik, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Memur-Sen İl Başkanı Abdulselam Demir, MÜSİAD İl Başkanı Bülent Tekin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkanı ve üyeleri katıldı. İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen'in de dua ettiği protestoda Platform adına açıklama yapan Mardin STK Platformu Sözcüsü Necmettin Başboğa, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa davasının bir inanç ve iman davası olduğunu belirterek, 'Biz Müslümanlar için Mekke, Medine, Kabe ve Mescidi Nebevi ne kadar kutsalsa aynı şekilde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da o kadar kutsaldır. Bu kutsallarımıza sahip çıkmak namaz kılmak, oruç tutmak kadar ehemmiyetli bir ibadettir. Kudüs ve Mescidi Aksa ümmetin izzeti ve namusudur. Ümmetin izzetini ve namusunu muhafaza eden direniş hareketinin yanındayız. Siyonist işgal rejiminin yapmış olduğu savaş suçlarının haddi hesabı yok. Bu gün zailimin safında yer alıp, birkaç dünyalık menfaat elde etmektense, mazlum safından yer alıp kahramanca ve izzetlice dik durmayı bir şeref olarak kabul ediyoruz' dedi.

'BÜYÜK İSRAİL PROJESİ GİBİ BİR HAYAL DÜNYALARI VAR'

Siyonistlerin 'Büyük İsrail Projesi'nin olduğunu belirten Başboğa, 'Büyük İsrail projesine göre, Nil ile Fırat arasındaki tüm toprakları işgal etme gibi bir hayal dünyaları var. Bu hayal dünyalarını başlarına yıkan Aksa Tufanı hareketine ve kahraman mücahitlere çok şey borçluyuz. Bizler belki farkında değiliz, ümmetin bu yiğit evlatları, 75 yıldır sadece kendi topraklarını korumuyorlar, Siyonistlerin büyük İsrail projesine karşı da adeta bir set olup durmaktadırlar. Bizler zulme karşı az veya çok sesini yükselten her devlet veya yetkilinin çabasını görmezden gelmemekle birlikte bunun yeterli olmadığının görüyoruz. Gazze'de devam eden katliam da bunun canlı şahididir. Bu amaçla, İslam ülkelerine sesleniyoruz ve onların liderlerinden şunu talep ediyoruz. Siyonist işgal rejiminin saldırılarını derhal durduracak, ciddi adımlar atın. Siyonist İsrail, kınama, savaş hukuku gibi tabirlerden anlamıyor. Bu yüzden İsrail'in anlayacağı dilden kesin ve net yaptırımlar uygulayın. İsrail ile tüm diplomatik, ticari, stratejik kanalları kapatın. Gazze'nin her yerine acil olarak ilaç ve gıda başta olmak üzere tüm insani yardımları ulaştırın. Dünyanın dört bir yanında, İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı ve sivilleri katledilmesine seyirci kalmak istemeyip, İsrail'e karşı Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapmak isteyen halklara kolaylık sağlayın. Biz burada tüm İslam ülkelerine ve devlet idarecilerine hayır ve iyilikten başka bir şey demedik. Bizler Mardin STK platformu olarak hakkı hak, batılı batıl olarak söylemeye devam edeceğiz inşallah' diye konuştu.(DHA)