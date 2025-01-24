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Mardin'de Gazze Ateşkesine Destek Gösterisi

Mardin'de Gazze Ateşkesine Destek Gösterisi
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Gazze'deki ateşkes anlaşması, Mardin'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı. STK Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, ateşkesin Gazze halkının iradesinin zaferi olduğunu belirtti ve boykot çağrısında bulundu.

Gazze'deki ateşkes anlaşması, Mardin'deki sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mardin STK Platformu öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camii önünde düzenlenen basın açıklamasında, cuma namazı sonrası bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail'e karşı sloganlar atıp tekbir getirdi. Platformun Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa yaptığı açıklamada, Gazze halkının 15 ay süren zorlu bir direnişin ardından ateşkesi kazandığını ve bu süreçte İsrail'in tüm askeri gücüne rağmen başarısız olduğunu vurguladı. Başboğa, ateşkesin Gazze halkının iradesinin ve mücadelesinin zaferi olduğunu belirterek, "Ateşkes anlaşması, İsrail'in yenilmezlik efsanesini yerle bir etmiştir. Gazzeli mücahitler, Siyonist rejiminin, tüm askeri gücüne ve Amerika başta olmak üzere birçok küresel gücün yardımına rağmen, bir avuç inanmış insanın direnişini kırmakta başarısız olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu ateşkes anlaşması, Filistin halkının çelikleşmiş iradesinin ve büyük mücadelesinin zafer belgesidir" dedi.

Başboğa, Gazze halkının bütün ambargolara, tecride ve kuşatmaya karşı boyun eğmediğini ve İsrail'in heveslerini kursağında bıraktığını dile getirerek, Gazze halkının onurlu duruşunun, yalnızca Filistin için değil, tüm mazlum halklar için bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Başboğa, "Bu zafer, Filistin halkının meşru haklarını gasp etmeye çalışanların başarısızlığını, adalet ve özgürlük için mücadele edenlerin ise asla yenilmeyeceğini kanıtlamıştır. Gazze'nin yenilmezliği ve teslim olmak yerine direniş ve şehadeti sürdürme azmi İsrail'in soykırım makinesini susturmuştur. 15 aydır ölüm kusan ve orantısız şekilde yapabileceği her türlü hukuksuz ve sınırsız saldırılara rağmen hedefine ulaşmaktan aciz düşen soykırımcı Siyonistler ateşkesi imzalamaya mecbur bırakılmıştır" diye konuştu

Ateşkese rağmen boykota devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Başboğa, "İsrail saldırganlığına destek veren bütün firma ve ürünlerin boykot edilmesi, daha etkin ve yaygın şekilde sürdürülmeye devam edilmelidir. Ateşkes, Filistin'i gündemden düşürmek değildir. Ateşkes; saflarımızı sıkıştırmak, kardeşlik ve birliğimizi pekiştirmek, eksiklerimizi gidermek ve hatalarımızdan ders çıkarmak için bir imkan olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Kadat, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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