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Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üçüncü konser skandalını AK Partili Nihat Yalçın ortaya çıkardı. Buna göre, Candan Erçetin ve Murda konserleri için tam 80 milyon TL ödenmiş.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın üçüncü konser skandalını AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ortaya çıkarttı.

Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi grubunun konserleri için ödendiği ortaya çıkan toplam 140 milyon TL'den sonra 29 Ekim 2023'te düzenlenen Candan Erçetin ve Murda Konseri için de 80 milyon TL ödendi. Organizasyonun, daha önceki iki konseri de organize eden Enfest Organisazyon şirketi tarafından düzenlendiği görüldü. 2023'te 80 Milyon TL olarak ödenen rakamın bugünün kuruyla 97 milyon TL değerinde olduğu kaydedildi.

Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş

AK Partili Nihat Yalçın, ABB Kasım ayı meclis toplantısında konserler ile ilgili skandal bir iddiayı daha gündeme getirdi. Yalçın, ABB' nin 2023 yılı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Candan Erçetin ve Murda konseri için 80 Milyon Bin TL ödediğini belirtti. Konser organizasyonunun Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri ile birlikte 4 yılda ABB' den 98 adet Konser organizasyonu işi alan Enfest Organizasyon tarafından düzenlendiğini belirtildi.

Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş

"CANDAN ERÇETİN VE MURDA KONSERİ İÇİN GÜNCEL KURLA 97 MİLYON TL ÖDENMİŞ, TARİHTE BÖYLE BİR TUTAR YOKTUR"

Nihat Yalçıın'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: "Belediye aslı hizmetleri anlamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde en kötü dönemini yaşıyorken, Konser skandallarının arka arkaya geldiğini görüyoruz. Ebru Gündeş konserine 69,Mor ve Ötesi konserine de 71 Milyon Lira ödendiği ortaya çıktı. Ama asıl bomba şu, tüm bu rakamların daha üstünde 29 Ekim 2023 günü yapılan Candan Erçetin ve Murda konseri için Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi 80 Milyon 40 Bin TL ödeme yapmıştır.Bakın bunun da ödeme belgesi de var. Sözleşmesi de var. Hepsi var. 80 Milyon 40 Bin TL ödeme yapmıştır o günün kuruyla dolara çevirdiğimizde 2 Milyon 838 Bin dolar yapıyor. Bugünkü kurla 97 Milyon 200 Bin TL ödeme yapılmıştır. Bu tarihi bir rakamdır. Hiçbir belediyede tarihte böyle tutar yoktur.

Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARTIK VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN BELEDİYESİDİR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılda 98 tane konserin tamamının tek bir şirkete doğrudan teminle verildiğini görmekteyiz. Bunun bir defa şeffaflıkla hesap verilebilirlik ile denetlenebilirlikle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu ihaleler EKAP'ta bile gözükmemektedir. Bununla ilgili ne ihale ilanı var ne sonuç ilanı var. Ankara Büyükşehir Belediyesi artık eserlerle hizmetlerle anılan bir belediye değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi eser ve belediyeciliği olmaktan artık çıkmış, yapılan bu devasa konserlerle Mansur Yavaş'ın reklam ajansı haline dönüşmüştür. Vur patlasın çal oynasın belediyesidir.

Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş

Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCAN Işık:

Yalan haber

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Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

Ne var bunda 80 milyonu bi heykele vereceğine konsere vermiş :dd

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

İktidara yakınlık gösteren onlara el pençe duran bir sürü sanatçı biliyoruz devletin televizyonlarında kanallarında program sahibi olup Cumhuriyet konserlerinde sahne alanlar vardı aralarında kapatın çenenizi

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Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

noldu hükümete havlayanlar. sizinkine gelince neden kuyruğunuzu sıkıştırıyorsunuz. hadi noldu doğrucu tavuklar

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Sayın Başkanım paraları konserlere, millete sağlanan beleş internete, karakış yardım paketine, abonman biletlerine çarçur edeceğine Macun Mahallesi'nde, Atisan'da 2 gündür akmayan suyu onarmaya harca. Kafana estikçe vatandaşın ulaşımına zam yapma. Bir tane alt geçit yap, üst geçit yap, bir şeyler yap, işe yarasın ne olursun. Bir ışık görelim be. Sana oy veren elime saplayayım ben.

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Haber YorumlarıHasan Görkey:

Yuh yaa paralara Bak Bizde başkanı her yerde örnek gösteriyorduk !! Olan bu Türkiye'de emeklilere oluyor ! Herkes işi götürüyor

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