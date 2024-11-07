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Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama geldi

Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama geldi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan istifa edeceği ile ilgili söylentilere yanıt verdi. Yavaş, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'de Esenyurt mitingi çatlaklara neden oldu. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından düzenlenen mitinge katılmayan belediye başkanlarından olan Mansur Yavaş hakkında partisinden istifa edeceği söylentileri yapılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, mitinge katılmama nedenini "Oraya gitmemem konusunda farklı anlamlar çıkarıldı ama belediye başkanlarımızın çoğu da gidemedi. Herkesin programları da var. Çankaya Belediye Başkanımız temsilen gitti" sözleriyle açıklamıştı.

CHP'de oluşan krizin ardından Mansur Yavaş'ın istifa ettiği gündeme geldi. Yavaş, istifa söylentileriyle ilgili yayınladığı yazılı açıklamasında "Dedikoduları ciddiye almıyorum" ifadelerini kullandı.

"DEDİKODULARIN NE MAKSATLA ÇIKARILDIĞINI BİLİYORUM"

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde: "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve genel başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız"

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Acelesi yok Yavaş, yavaş yavaş gidecek.

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Haber Yorumlarıil İnel:

Evet istifa ederse lokum dağıtacağım. Yapamıyor algı ve mağdura oynuyor.Her gün aramaktan bıktık. 290 ego sorununu çözemiyor, Yen kart sistemi yandaşa ihale verme ve önceki sistemden kötü. Yenimahalle’nin göbeğinde 2330 Sk toprak her gün toz içinde akciğer kanseri olacağız. Bıktık artık bence cum adayı olsun kurtulalım.

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Haber YorumlarıGamer Amca Tv:

o kadar sarkıcılara halkın parasını peskes cekmisler , bırak ıstıfa etmeyı yuzleri bile kızarmıyor bu ..........

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