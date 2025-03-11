Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçim çalışmalarına başladı. İmamoğlu CHP'nin tek adayı olurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

MANSUR YAVAŞ'TAN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Daha önce aday olmayacağını söyleyen Yavaş, günü geldiğinde şartlara bakılacağını belirtti. Yavaş, Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ilçeye ve Ankara'ya yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

"GÜNÜ GELDİĞİ ZAMAN ORTAMA BAKILIR"

Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini belirten Yavaş, şunları kaydetti: "Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı."