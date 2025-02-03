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Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı

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Düzenlediği basın toplantısında erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için alınan 'ön seçim' kararıyla ilgili "Aday belirlemenin çok erken olduğunu düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve CHP'deki aday belirleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"ADAY BELİRLEMENİN ERKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

CHP lideri Özgür Özel tarafından açıklanan "Ön seçim" kararına karşı olduğunu ifade eden Yavaş, "Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum. Seçim tarihi henüz belli değil. O zamana kadar şartlar değişir. Ben öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin özellikle muhalefetin yoksulluğa sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

ADAY OLACAK MI?

Ön seçim olursa aday olup olmayacağı sorulan Yavaş, "Öyle bir şey yok. Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak önce bi seçim tarihi belli olsun" cevabını verdi.

ERDOĞAN'IN "YARIŞA GİRDİLER" ÇIKIŞINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek 'adaylık yarışına girdiler' açıklamasına da karşılık veren Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı eleştirebilir. Ancak gerçek durum şöyle. Toplum dayanamaz durumda. Bir an evvel seçim yapılması lazım. Her halükarda erken seçim istiyoruz. Ama seçim tarihi belli olmadığı için neyi tartışacağız diye söyledim. AK Parti'nin vekilleri bir pazara çıksınlar, vatandaşın haline baksınlar zaten durumu anlayacaklardır. Sokağa çıktığınız zaman gerçek enflasyonu görüyorsunuz. Ben her ne kadar 2028 deseler de 2028'e kadar götüremeyecekleri kanaatindeyim. Vatandaş çile çekmekten kurtulsun."

Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bunların iktidarından Allaha sığınırım. hem birbirini hem ülkeyi yerler

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Haber YorumlarıÖmer Yüksek:

Adam gibi adam. Halk ezilirken siyasilerin çıkıp şov yapmasına karşıyım diyor. Nokta................

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bunların iktidarından Allaha sığınırım. hem birbirini hem ülkeyi yerler. bunların bu ülkede fitne fesat çıkarmaktan, milletin değerleri ile uğraşmaktan başka icraatı yoktur. 1923 ten 1950 ye kadar seçimsiz ülkeyi yönetmişler. sonra da halkın seçtiği adamı mendersii 1960 ta asmışlar. işte bunlar budur. önce şapka takmayı devrim diye yedirdiler millete, şimdi de rakı fiyatını düşereceğiz diye vaadde bulunuyorlar. başka bişey beklenmez bunlardan zaten

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Haber YorumlarıSadık:

Boş insanlar, konserlere enerji var gerisi hikaye

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Haber YorumlarıMGk:

Kemalistlere yaranamassın Mansur al eline bi kadeh belki olur başka türlü zor be dostum

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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

AKP'li vekiller sana kurban olsun Başkanım. inanıyorum Ekrem Başkanla el ele vererek bizi AK iblislerin hükümetinden kurtaracaksınız

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Haber YorumlarıAdem Örnek:

Vatandaşım çilesine son vermek için nasıl bir yol haritanız var, boş sözlere iktidar içinde muhalefet içinde karnımız tok, çıkıp nasıl çözeceğinize dair objektif öneriler getirin.

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Gene " MİKSERLER " CHP yi karıştırmaya çalışıyorlar .

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Haber YorumlarıAhmet Turan Kocur:

Sözde Sosyal Demokrat ve şeffaf partiymiş (!!!!!) Neden ön seçime karşı çıkıyor Özgür

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Demekki CHP 'de ileriyi gören ve aklı selim düşünen bir Mansur Yavaş kalmış..belkide seçimler zamanında birkaç sene sonra yapılacak..seçimlere yakın aday belirlenmesi hem dipdiri bir adayın ve yıpratılmamış bir adayın öne çıkmasını sağlar..AKP zaten çalışmıyor ve istediğide kendine uymuş bir muhalefet..bu tezgaha gelinmesi ki yumuşama sürecinde AKP'nin uyum sağlamadığıda son baskılardan ortaya çıkmışken..

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