Mansur Yavaş'tan 'Baş şüpheli' iddialarına zehir zemberek yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın "Baş şüpheli" diyerek suçladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı.

Yavaş, "Öncelikle şunu herkes bilsin: Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana milletin emanetine namusumuz gibi sahip çıkacağımızı söyledik. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Ankara halkının parasını kendi cebimizdeki para gibi koruduk. Çöp projelere değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına yatırım yaptık" dedi.

"RANT DÜZENİNE SON VERDİK"

Yavaş şunları ifade etti:

"Son günlerde belli çevreler tarafından bilinçli biçimde yürütülen bir kampanyayı dikkatle izliyorum. Bu algı operasyonu kimi zaman karşımıza bir manşetle kimi zaman da sosyal medyada yazılıp çizilenlerle çıkıyor.

Öncelikle şunu herkes bilsin: Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana milletin emanetine namusumuz gibi sahip çıkacağımızı söyledik. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Ankara halkının parasını kendi cebimizdeki para gibi koruduk. Çöp projelere değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına yatırım yaptık. Rant düzenine son verdik. Belirli zümrelere sağlanan ayrıcalıkları kaldırdık.

"Kim daha çok oy verdiyse oradan başlarım" anlayışını değil, "İhtiyaç neredeyse oradan başlarım" anlayışını benimsedik. İhaleleri canlı yayınlamaya, Sayıştay raporlarımızı kamuoyuyla paylaşmaya, meclis oturumlarımızı şeffaf biçimde yayınlamaya devam ediyoruz.

Bütçemizi kalem kalem Ankaralı hemşehrilerimize anlatıyoruz. Şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve mali disiplin politikalarımız sayesinde uluslararası alanda ödüller aldık, finansal güvenilirlik notlarımızla Türkiye'de örnek gösterilen belediye olduk.

"ALGI OPERASYONU"

"Şimdi ise yürüyen adli süreçler üzerinden bir algı operasyonu yapılmak isteniyor. Nisan 2019'dan bu yana hakkımda 100'ün üzerinde şikâyet yapılmıştır. Bu dosyaların büyük bölümünde ifadem dahi alınmamıştır. Danıştay'da ise iki dosyam bulunmaktadır: Bunlardan biri Dodurga bölgesinde imar rantına karşı duruşumuz nedeniyle, diğeri ise kamuoyunda "konser soruşturması" olarak bilinen süreç kapsamında, denetim görevimi yerine getirmediğim iddiasıyla açılmıştır.

Benim dönemimde en küçük bir iddia olduğunda iç teftişi başlatan da dosyayı savcılığa götüren de yine benim. Kendi dönemimde dahi yanlışa göz yummadım, yummam. Benim kendimden en ufak şüphem yok. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok.

Şunu açıkça söylüyorum: Ben yetkiyi Türk Milleti'nden aldım. Ankara halkı da memnuniyetini yüzde 60'ın üzerinde oy vererek gösterdi. Nedeni de hayata geçirdiğim halka dokunan projelerim ve şeffaf oluşumdur. Hâl böyle iken; kimse bizi siyasi operasyonların ve itibarsızlaştırma çabalarının bir figüranı yapamaz.

Bizim dayanağımız ne makamdır ne güçtür. Bizim dayanağımız milletimizin vicdanıdır. Akşam çocuğuna yemek yapabilen annenin duasıdır. Evinin ihtiyaçlarını karşılayabilen babanın huzurudur. Tarlasında alın teriyle toprağa tohum eken çiftçinin umududur. Öğrencinin içtiği sıcak çorbadır. Garibanın kapatılan veresiye defteridir. Eczanede "borcunuz kapandı" denildiğinde yüzü gülen hastanın sevincidir.

Hiçbir baskı, hiçbir itham, hiçbir siyasi hesap bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz. Bugün algı yapanlar şunu unutmasın: Adalet bir gün herkese lazım olur."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım dün Türk Eğitim Sen kongresinde Mansur Yavaş'ı hedef almıştı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasına değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, söz konusu dosyalarda birinci şüphelinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu iddia etmişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt vererek, "Yargı eliyle yaptığınız siyasi operasyonları CHP içi hesaplaşma gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nu siz tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da siz hedef gösteriyorsunuz. CHP ise bir ve bütündür ve tüm yol arkadaşlarının arkasındadır" ifadelerini kullanmıştı.