Mansur Yavaş'tan adaylık sorusuna canlı yayında çok konuşulacak yanıt: Kabul edebilirim

2 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı adayı gündemiyle ilk kez bir araya gelecek olan 6'lı Masa'nın toplantısı öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Genel Başkanımız aday olursa arkasındayız, 6'lı Masa başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız ama 6'lı Masa başka bir karar alırsa, benim böyle bir talebim yok ama görev olarak kabul edebilirim" diye konuştu.

Gözler 6'lı Masa'nın 2 Mart Perşembe günü "Cumhurbaşkanı adaylığı" gündemiyle bir araya geleceği toplantıya çevrildi. Altı lider, ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, FOX TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

"6'LI MASA EN UYGUN KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Yavaş adaylıkla ilgili bir soruya yanıtında, "Genel Başkanımız aday olursa arkasındayız, 6'lı Masa başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız ama 6'lı Masa başka bir karar alırsa benim böyle bir talebim yok ama görev olarak kabul edebilirim, böyle bir karar oy birliği ile alınırsa. 6'lı Masa'nın en uygun kararı vereceğine inanıyorum. İşime odaklıyım" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki partinin arasındaki karşılıklı açıklamalar ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları sürerken dün bir araya geldi. Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile kendi makamında bir araya gelmişti. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık bir saat sürmüştü.