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Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var

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Son günlerde kendisine yönelik saldırılar olduğunu savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Son 50 anketin hepsinde birinci çıkıyorum. 1 hafta- 10 gündür bana acımasız bir saldırı var. Bu saldırı maalesef sağlı sollu yapılıyor" dedi.

Son dönemlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserler için sanatçılara ödendiği öne sürülen paralar üzerinden eleştirilen Mansur Yavaş dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"50 ANKETİN HEPSİNDE BİRİNCİ ÇIKIYORUM"

Saldırıların bilinçli bir şekilde yapıldığını öne süren Yavaş, "Son 50 anketin hepsinde birinci çıkıyorum. 1 hafta 10 gündür bana acımasız bir saldırı var. Bu saldırı maalesef sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkat çekilmesini istiyorum. Bizim veremeyeceğimiz hesap yok" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'MİT' İDDİASI

CHP lideri Özgür Özel, "Birilerinin Milli İstihbarat Teşkilatı'na 'Ankara Büyükşehir'i de soruşturmalara karıştırın' şeklinde talimat verdiğini duydum" şeklindeki sözlerine de açıklık getiren Yavaş, "Cumhurbaşkanlığı'ndan birileri MİT'e talimat verdi. 'Aman efendim, bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir'i de bu soruşturmalara karıştırın' diye bir yaklaşımı olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında da kısa sürede Sayın MİT Başkanı'nın duyarlılık gösterip bizi bilgilendirmesini bekliyorum" dedi.

Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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