Mansur Yavaş 'istifa' iddialarına nokta koydu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "CHP'den istifa edecek" iddialarını yalanladı. Yavaş, "Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

"CHP AİLESİ OLARAK BİR BÜTÜN HALİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Yavaş, ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasına şu ifadeleri kullanarak devam etti: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına.

İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."