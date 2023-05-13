Mansur Yavaş, torununun İmamoğlu'na sorduğu Ayasofya sorusunu paylaştı: Ekrem Başkan'ı biraz terletti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, torununun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soru sorduğu anları paylaştı. Yavaş, "Torunum, Ekrem İmamoğlu Başkanımızı biraz terletse de başkanımız kendisine yöneltilen sorulardan her zaman olduğu gibi başarı ile çıkmış" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, torunu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİRAZ TERLETSE DE EKREM BAŞKANIMIZ BAŞARI İLE ÇIKMIŞ"

Yavaş, paylaşımında "Torunum, Ekrem Başkanımızı biraz terletse de başkanımız kendisine yöneltilen sorulardan her zaman olduğu gibi başarı ile çıkmış" ifadelerini kullandı.

"NEDEN SULTANAHMET'İN 6, AYASOFYA'NIN 4 MİNARESİ VAR?"

Görüntülerde Mansur Yavaş'ın torunu, "Peki, Ayasofya camii İstanbul'un en büyük camisi ise niye Sultanahmet'in 6 tane minaresi var da Ayasofya'nın 4 minaresi var?" diye sordu.

"MİNARELERİ SONRADAN YAPMIŞLAR"

İmamoğlu ise "İşte şöyle. Ayasofya Camii eskiden Osmanlı'dan önce kiliseymiş. O daha sonra camiye dönüştürüldüğü için ona önce minare yapmamışlar, sonra minare yapmışlar. 4 tane uyumlu olmuş. Sultanahmet baştan cami olarak çizildiği için 6 minareli çalışılmış." dedi.