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Mansur Yavaş'ın adaylık sinyaline Hasip Kaplan'dan sert tepki: Kürtler haddini bildirir

Politika Haberleri

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan HDP'li Hasip Kaplan, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla beklenirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sürpriz bir çıkış geldi. Yavaş açıklamasında "Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir" ifadelerine yer verdi. Yavaş'ın bu açıklamasını önceki gün gerçekleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zirvesinin ardından yapması dikkat çekti.

HASİP KAPLAN'DAN SERT TEPKİ

Mansur Yavaş'ın bu çıkışına HDP cephesinden ilk yorum Hasip Kaplan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaplan, "Mansur Yavaş hayal görmesin. Kürtler haddini bildirir" ifadelerine yer verdi.

İşte Hasip Kaplan'ın o paylaşımı;

Mansur Yavaş'ın adaylık sinyaline Hasip Kaplan'dan sert tepki: Kürtler haddini bildirir

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Hasip Kaplan Mansur Yavaş Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

MEHMET BEYKE:

bu 7'li masa mansur başkanın başını yakacak ama hayırlısı.

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Arif Yüce:

Hasip kaplan tarihinin en dürüst en şerefli siyesetçidir

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Atakan Kilic:

bende severim mahsur yavaşı ama eğer 6 parti lideri karışırsa bence adeletli olmaz

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