Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği suçlamasıyla yargılandığı davanın, İstinaf Mahkemesi'nde incelemesi sürüyor. Belli aralıklarla konu hakkında bir araya gelen CHP kurmayları, istinafta bekleyen karar için toplantı üstüne toplantı yaparken çıkacak karar büyük merak konusu.

MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak çıkması durumunda ne yapacakları sorulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir yanıt geldi.

"HEPİMİZ GÖREVİ BIRAKIP DÜNYAYA MESAJ VERİRİZ"

Yavaş, siyasi bir dava olarak tanımladığı yargı sürecinde İmamoğlu'na karşı bir yasak çıkması halinde tüm CHP'li belediye başkanlarının görevini bırakacağını açıkladı. Yavaş şöyle konuştu: "Birbirimizi karalamak gibi bir olayın içerisine giremeyiz. Çünkü biz daha önce de 11 büyükşehir belediye başkanı olarak kendi aramızda konuştuğumuzda bu tür davalar açıldığında eğer iktidar bu şekilde davranırsa gerekirse hepimiz görevi bırakıp dünyaya mesaj veririz. Birbirimize sahip çıkalım dedik. Çünkü görevimizin bilincindeydik.

"İMAMOĞLU BU SÖZLERİ SOYLU'YA SÖYLEDİĞİNİ İFADE EDİYOR"

Yine Allah korusun böyle bir ceza çıkarsa ne yapacağımızı hep beraber kararlaştıracağız. Böyle bir karar çıkmaması gerektiğine inanıyorum. Olması gereken de budur. AİHM'in kararlarına baktığınız zaman bırakın bu sözleri çok daha ağırlarını dahi katlanılması gerektiği söyleniyor. İmamoğlu da bu sözleri Soylu'ya söylediğini ifade ediyor. Dolayısıyla yargılanacak bir husus yokken, takipsizlik kararı verilmesi gerekirken, maalesef kamuoyumuz günlerce bununla meşgul.

"CEZASINI 85 MİLYON ÇEKİYOR"

Bu bizim utancımız. Çünkü siz siyasi olarak bir kişiye dava açıp, ceza verebilirsiniz. Ama siyasetin yargı yoluyla dizayn edildiği bir yerde hukuka olan güven gittikçe sona erer. Zaten hukuka güven sıralamasında en arka sıralardayız. Böyle olan bir ülkede ekonomi hiçbir zaman düzelmez. Kimse buraya yatırım yapmaya gelmez. Bunu herkes biliyor. Sadece siyasette bir kazanım elde etmek için hukukla oynarsanız, bunun cezasını 85 milyon çekiyor."