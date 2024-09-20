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Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP'nin adayı olmazsa imza toplayabilir

Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP'nin adayı olmazsa imza toplayabilir
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Erken seçim söylemlerini yoğunlaştıran Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday tartışmaları başladı. Bir süredir CHP'den ayrılacağı iddiası konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, olamadığı takdirde ise imza toplayarak ya da çeşitli partilerin ortak adayı olarak eninde sonunda aday olacağı iddia edildi.

Her fırsatta 'Erken seçim istiyoruz' diyen ana muhalefet partisi CHP ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi geldi. Bir süredir partisinden ayrılacağı konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın, önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği olamadığı takdirde ise farklı planları olduğu iddia edildi.

CHP'deki son kulisleri aktaran Gazeteci İsmail Saymaz, Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılacağı iddiası hakkında konuştu. Saymaz, Mansur Yavaş'ın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ve bunun da en doğal hakkı olduğunu dile getirdi. Saymaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"SELAMÜNALEYKÜM DESE ANADOLU'YU AYAĞA KALDIRABİLİR"

Mansur Bey, aslında CHP'li kimliğini özümsedi. İçselleştirdi. Yani biraz zaman aldı ama CHP kimliğiiçine geçti ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Bu da en doğal hakkı. Ve kabul etmek gerekir ki çok güçlü bir aday. Yani ben daha önce öyle bir benzetme yapmıştım. Davutoğlu bir zamanlar kendisi için selamünaleyküm desem Anadolu ayağa kalkar demişti. Bunu o yapamadı ama Mansur Yavaş yapar. Selamünaleyküm dese Anadolu'yu ayağa kaldırabilir. Böyle bir niteliği var. Her siyasetçinin olduğu gibi onun da çevresi var. Çeşitli milletvekilleri, eski milletvekilleri ve bunlar çoğunlukla MHP'li ya da İyi Partili şahsiyetlerden oluşuyor. Onların kanaatleri var bir de. Ben yakın çevresi ile görüştüğüm için aktarabilirim.

"ENİNDE SONUNDA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR"

Mansur Yavaş'ın önceliğinin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak olduğunu ifade ediyorlar. Eğer bu olmazsa ki bu hususta karamsarlar, CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceğini düşünüyorlar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın imza toplayarak ya da çeşitli partilerin ortak adayı olarak eninde sonunda Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini de ifade ediyorlar. Aslında Mansur Bey'in şu an şikayet ettiği bu görüş kendi çevresinin de yaklaşımı ve ben yani onların da dillendirdiği husus.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş Politika 3-sayfa

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Yorumlar (5)

Ömer Yüksek:

Bu ülke için en hayırlı aday Mansur beydir. Önceki seçimde Meral hanımın uyarısına rağmen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı emrivaki ile seçilemedi. Şimdi CHP de olanları görüyor, izliyor. Vakti zamani gelince gereğini yapacaktır. Erken öten horozun başını keserler...

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Ali Tokgönül:

Hala CHP yi içten içe oymaya çalışıyorlar . Başaramayacaksınız kardeşim . CHP nin içine nifak tohumları ekemeyecek sinin . Bunu kafanıza sokun artık .

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Mustafa Hanedar:

Mesele koltuk olunca nasılda birbirlerini satıyorlar daha bu başlangıç

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Perwer:

Bana göre iktidar Ekrem ile Mansuru birbirine düşürüp iki farklı aday profili yaratmak istiyor ve bu şekilde reisi aradan çıkartma niyetindeler. Planları şimdiden tutmuşa benziyor, çünkü Ekrem olayın içine direkt atladı, hem de balıklama

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Bilal Ulusoy:

Biz bu senaryoyu 2023 de gördük. Meral Akşener in yaptığını umarım yavaş yapmaz. Bir adaya karar kılınır onunla meydana çıkılır. Tersi olursa 2023 olur.

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