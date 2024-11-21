Üye Girişi
Haberler

Mansur Yavaş eylem yapan madencileri ziyaret etti: 'Bakan ile görüştüm...'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Nallıhan'da bulunan Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı eylem yapan madencileri ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Yavaş, "Bakan ile görüştüm, önümüzdeki hafta işçileri kabul edecek" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'ninözelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, kendilerini madene kapatarak eyleme başladı.

Madencilerin eylemi 24 saati geçerken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret etti.

"BAKAN, İŞÇİLERLE GÖRÜŞECEK"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yavaş, bakan ile görüştüğünü belirtti. Bakanın işçi temsilcilerini önümüzdeki hafta kabul edeceğini belirten Yavaş, işçilerin yanında olacaklarını belirtti.

Yavaş açıklamasında, "Öğrendiğim kadarıyla dün Bakan Yardımcısı gelip gereken bilgileri almışlar. Arkadaşlarımız eylemlerine devam ediyorlar. Biz de eylemleri sürecinde Ankara Büyükşehir, Beypazarı, Nallıhan belediyeleri olarak destek olmaya devam edeceğiz. Sayın bakan ile telefonla görüştüm. Önümüzdeki hafta buradaki temsilcileri kabul edeceğini, kömür üretimine son vermeyeceklerini söyledi. Ben de arkadaşlara ilettim. Aynı zaman bu arkadaşların güvence istediklerini belirttim. Önümüzdeki hafta görüşerek sorun çözülür diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş eylem yapan madencileri ziyaret etti: 'Bakan ile görüştüm...'
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırganın ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama

3 vekilin istifasının ardından MHP'den dikkat çeken mesaj
Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli

Soylu'dan muhtarların hayallerini yerle bir edecek açıklama
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHALİS ER:

KONSERLER NE OLDU ONU ANLAT MANSURRRRR

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

madencileri ziyaret etmek sana düşmedi. ankara nın özellikle çankaya ve etimesgut un yollarını, sokaklarını, bozup insalara off road yaptırdığın eryaman yollarını, sokaklardaki kaldırımların yıkık dökük hallerini, sokak başlarındaki çöplerini, belediye çalışanlarının kayıtsız davranışlarını birde erdal beşikçioğlu nu denetle yoksa bu halk bunun hesabını size soracak elbette.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı? Aylin Coşkun kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun biyografisi! YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.