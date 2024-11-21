Mansur Yavaş eylem yapan madencileri ziyaret etti: 'Bakan ile görüştüm...'

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'ninözelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, kendilerini madene kapatarak eyleme başladı.

Madencilerin eylemi 24 saati geçerken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret etti.

"BAKAN, İŞÇİLERLE GÖRÜŞECEK"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yavaş, bakan ile görüştüğünü belirtti. Bakanın işçi temsilcilerini önümüzdeki hafta kabul edeceğini belirten Yavaş, işçilerin yanında olacaklarını belirtti.

Yavaş açıklamasında, "Öğrendiğim kadarıyla dün Bakan Yardımcısı gelip gereken bilgileri almışlar. Arkadaşlarımız eylemlerine devam ediyorlar. Biz de eylemleri sürecinde Ankara Büyükşehir, Beypazarı, Nallıhan belediyeleri olarak destek olmaya devam edeceğiz. Sayın bakan ile telefonla görüştüm. Önümüzdeki hafta buradaki temsilcileri kabul edeceğini, kömür üretimine son vermeyeceklerini söyledi. Ben de arkadaşlara ilettim. Aynı zaman bu arkadaşların güvence istediklerini belirttim. Önümüzdeki hafta görüşerek sorun çözülür diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.