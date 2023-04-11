Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğumuzda çift maaş almayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları halinde çift maaş almayacaklarını söyledi. "Böyle bir durum söz konusu olamaz." diyen Yavaş, aynı anda iki görevi birden üstlenmelerine ilişkin, "Hiçbir engel olmadığına dair anayasa hukukçularının açıklamaları var. Ayrıca Fransa'da birkaç görevi birden yapan bir sürü yönetici var." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenecek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü Tv'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YASAL ENGEL YOK"

Aynı anda iki görevi yürütmelerinin önünde hiçbir engel olmadığını belirten Mansur Yavaş, çift maaş almayacaklarının da altını çizdi. Mansur Yavaş, şunları söyledi: "Binali Yıldırım'ın da İstanbul'da belediye başkanı seçildiği takdirde aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacağını açıklayanlar kendileri. Hiçbir engel olmadığına dair anayasa hukukçularının açıklamaları var. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile belediye başkanlığının bir arada yapılmasına yasal bir engel yok.

"FRANSA'DA BİRKAÇ GÖREVİ BİRDEN YAPAN YÖNETİCİLER VAR"

Ayrıca Fransa'da birkaç görevi birden yapan bir sürü yönetici var. Gençlerin beklentileri var, onların sesi olacak şekilde çalışacağız. Göreve geldiğimizde belediyelerin yüzde 6'lık payını 9'a çıkarttırabiliriz. Yüzde 3 artırıp, o parayla da konut yapma şartı getirilebilir.

"TABİİ Kİ ÇİFT MAAŞ ALMAYACAĞIZ"

Sayın İmamoğlu ve benim daha önceden de belediye başkanlığı görevlerimiz var. Bu tecrübeleri de yansıtacağız. Tabii ki çift maaş almayacağız. Böyle bir durum söz konusu olmaz.

"ANKARA'YI İHMAL ETMEYECEĞİZ"

Görevimizin başındayız bazen 1 günlük bazen yarım günlük izin alarak siyasi çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir yandan siyaset yaparken bir yandan belediye işlerini yapacağız. Ankara'yı ihmal etmeyeceğiz.

"2 DEFA MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİF EDİLDİ, KABUL ETMEDİM"

Bunu söylerken utanıyorum ama 2,5-3 ay önce belediye başkanlarının beğenisiyle ilgili bir anket geldi. Ankara'da yüzde 80, Türkiye çapında yüzde 65 beğeni çıktı. İnsanları ayırmazsanız sokakta rahat gezersiniz. Ben kişisel olarak belediye başkanlığından çok memnunum. Daha önce de 2 defa milletvekilliği teklif edildi ben kabul etmedim.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Bu ülkede ne milli güvenlik politikalarında bir değişiklik olur, ne İHA'larda ne de SİHA'larda. Bugün gurur duyduk devlet büyük bir gemi imal etti. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız. Onlar bu ülkeyi ne kadar seviyorsa biz en az onlar kadar seviyoruz. Yeni gelen hükümet kendisini ispat etmek için daha iyilerini yapmak zorunda."