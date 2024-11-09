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Mansur Yavaş, 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için ödendiği iddia edilen milyonlarca liraya ilişkin 11 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te açıklama yapacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için 69 milyon, 71 milyon ve 80 milyonluk ödemeler yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddialar sonrasında başlattığı soruşturmanın tamamlandığını duyuran Yavaş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

Hatası olan herkesin soruşturulduğunu belirten Yavaş, "Pazartesi saat 15.00'te açıklama yapacağım. Tüm Türkiye'nin de izlemesini isterim bir görsünler bakalım hesap kitap neymiş. Hatası olan da savcılığa gider. Şu ana kadar hiçbir şeyi gizlemedik. Bütün iddialar benim belediyemde soruşturulur. Bazı bürokratlarım üzülüyor soruşturmalara ama temize çıkmaları iyidir. Bir itiraz geldiğinde bunu mutlaka teftiş ediyoruz. Bu ihaleyi yapan Kültür Dairemiz'dir burada da hataları olan varsa gereğini yaparlar." ifadelerini kullandı.

Yavaş, son olarak ise, "Çalınmadan da çalışılabileceğini göstermek en büyük şiarımız" dedi.

Mansur Yavaş, 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıismail bey :

6 senedir ne is yaptığinı, o kadar bütçeyi bitirip, belediyenin gayrimenkullerinide satip birde üstüne belediyeyi nasıl borca soktuğunu da anlatsın...

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Açıklama yapmana bile gerek yok algıcı akplilere güvenmiyoruz !

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Haber YorumlarıYakup Akın:

Bu kadına okar para verdiysen diyecek bisey bulamıyorum haram olsun

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Haber YorumlarıYusuf KOÇ:

Çıkıp da verdik diyecek hali yok bedava yaptık derse bizim Mansur cular havalara uçar:) :)

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